Bollettino coronavirus Lombardia, dati 8 settembre/ Positività 0.8%, -2 in T.I.

Come ogni giorno da più di un anno e mezzo a questa parte, anche oggi, mercoledì 8 settembre 2021, scopriremo il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia. L’appuntamento è fissato, come sempre a dopo le ore 17:30, quando scopriremo i contagiati, i ricoverati e i morti per covid, nell’attesa, rivediamo il report di ieri quando i casi emersi sono stati 510 su 58.238 test analizzati, per un tasso di positività ottimo pari allo 0.8%.

In merito al numero più triste, quello dei decessi per covid, il nuovo bollettino ne ha comunicato uno solo, contro i 3 di 48 ore fa, per un totale di 33.937 morti dal 20 febbraio 2020, mentre, per quanto riguarda la situazione ospedaliera, in terapia intensiva si è registrato un calo di due ricoverati, (totale letti occupati pari a 54), e un aumento di 9 invece in area medica, per un totale di 384 lombardi allettati. Infine, a livello provinciale, Milano segna 121 nuovi contagi di cui 43 in città, con Varese a quota 89 e Brescia a 58. Situazione quindi positiva, come vi ribadiamo ormai da giorni, con la Lombardia che ha retto bene questa nuova ondata grazie soprattutto ad una vaccinazione di massa.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, FONTANA SUL GP DI MONZA

E a conferma di ciò i numerosi eventi in programma in questi giorni in regione, a cominciare dal ritorno del salone del mobile alla fiera di Rho, nonché dal Gran Premio di Monza con il pubblico, appuntamento del mondiale di Formula 1 in programma questa domenica, 12 settembre 2021.

A riguardo è intervento il presidente Attilio Fontana che ha spiegato: “Come Regione Lombardia abbiamo sostenuto due eventi simbolici come il Salone del Mobile e il Gran Premio di Monza. Rappresentano la volontà di ripartire, guardare al futuro con maggiore entusiasmo”, le sue parole in occasione della conferenza di presentazione del Gran Premio d’Italia. “Abbiamo superato momenti difficili – ha aggiunto e concluso il governatore – ma con questo evento l’Aci ha il merito di contribuire a dare un messaggio che va oltre l’evento sportivo, un messaggio di speranza, di certezza, di ottimismo. Serve a tutta Italia”.

