Bollettino coronavirus Lombardia, dati 9 agosto/ +11 ricoveri, positività 13.2%

Siamo in attesa anche oggi, martedì 9 agosto 2022, del bollettino coronavirus di regione Lombardia, il report aggiornato con tutti i nuovi dati riguardanti la situazione covid in quella zona d’Italia. Come sempre dobbiamo attendere le 17:00 circa prima di fare il punto della situazione, nel frattempo rivediamo brevemente l’ultima comunicazione ufficiale, il bollettino coronavirus Lombardia di ieri.

Cominciamo dai contagi emersi, ieri altri 1.169, a fronte di 8.810 tamponi, e con un tasso di positività che si conferma in discesa, e precisamente del 13.2 per cento. Negli ospedali lombardi situazione in costante miglioramento, visto che ad oggi troviamo 35 ricoverati in terapia intensiva, più altri 1.125 in area medica, il che significa che rispetto al precedente report si è registrata una doppia variazione pari a -1 e 12 malati covid. Infine il dato delle vittime da coronavirus, ieri altre 27 per un totale di 41.806 da inizio pandemia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 9 AGOSTO

In Lombardia, come evidenziato dal bollettino coronavirus, i contagi stanno quindi lentamente scemando, nonostante restino bassi i numeri delle quarte dosi. Il secondo booster, che nelle ultime settimane è stato esteso a tutti gli over 60 e ai fragili, non sta decollando, di conseguenza sono partiti più appelli affinchè la popolazione si vaccini, a cominciare da quello della vicepresidente di regione Lombardia, Letizia Moratti, assessore al welfare, che ha sollecitato i suoi conterranei a “non aspettare ancora”.

E ancora: “Proteggiamoci con il vaccino – le parole pubblicate su Twitter dalla stessa Moratti – i fragili, le persone con più di 60 anni e chi non si è ancora vaccinato a non attendere ancora”. La Lombardia è al momento la regione che ha somministrato più quarte dose, circa 500mila, davanti a Piemonte a quota 372, con Emilia Romagna a 313mila. Il totale delle dosi somministrate in Italia è di circa due milioni, a cui si aggiungono circa 650mila immunodepressi, numeri ancora troppo bassi, visto che solo una piccola parte degli aventi diritto ha deciso di aderire a questa nuova campagna vaccinale.

