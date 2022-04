Bollettino coronavirus Lombardia, dati 9 aprile/ Positività 13.6%, +15 ricoveri

Facciamo il punto sulla pandemia di covid in Lombardia con il bollettino coronavirus dedicato di oggi, 9 aprile 2022. Si sta chiudendo una nuova settimana relativamente tranquilla per la regione più falcidiata dal virus, e anche nella giornata di ieri, come da bollettino coronavirus dedicato, i numeri non hanno fatto gridare all’allarme, rimanendo sulla media dell’ultimo periodo. I contagiati sono stati infatti 8.681, mentre i tamponi processati sono stati in totale 63.503, il che significa che il tasso di positività, l’incidenza dei casi sul totale dei test, è stato del 13.6 per cento.

Negli ospedali la situazione attuale recita di 42 pazienti gravi, quelli ricoverati nei reparti di terapia intensiva dei nosocomi lombardi, e altri 1.101 in area medica, il che significa che rispetto alla precedente comunicazione è stato registrato un cambiamento di +2 e +13. Infine, per quanto riguarda il dato più triste, quello delle vittime, ieri sono morte altre 35 persone per covid in Lombardia, per un totale di decessi dal 20 febbraio di due anni fa pari a ben 39.423.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 9 APRILE: IL COMMENTO DI PREGLIASCO SULLE MASCHERINE

E nella giornata di ieri è tornato allo scoperto il professor Fabrizio Pregliasco, membro della task force anti covid della regione Lombardia nonché direttore dell’ospedale Galeazzi di Milano. Ospite presso la trasmissione “ll mio medico” su Tv2000, si è soffermato in particolare sull’utilizzo delle mascherine, alla luce del fatto che dal primo maggio dovrebbe decaderne l’uso anche per i luoghi al chiuso.

“Dobbiamo passare dall’obbligo alla responsabilità – ha detto il docente della Statale – la mascherina dovrà rimanere un aiuto, come gli occhiali da sole, da usare al bisogno in particolare per le persone fragili o se stiamo vicino a persone fragili”. Pregliasco ha poi aggiunto: “Bisogna usare le mascherine con buon senso nei mezzi pubblici e in situazioni di affollamento. Al di là dell’assenza dell’obbligo dobbiamo metterci la mascherina. Con la FFP2 ad esempio si garantisce un’ottima protezione sul singolo. Allarghiamo le maglie ma facciamolo con attenzione e progressione”.

