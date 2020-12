Bollettino coronavirus Lombardia, dati 9 dicembre/ -175 pazienti negli ospedali

Scopriremo dopo le 17:00 il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, tutti gli aggiornamenti in merito a nuovi casi, guariti, vittime e situazione ospedaliera. Ieri i casi sono tornati a salire nella regione governata da Attilio Fontana, e nel dettaglio sono stati 1.656 i contagiati in più scoperti, a fronte di 16.276 tamponi processati. E’ risalito anche il rapporto fra test eseguiti e contagi, ieri pari al 10.17%, numeri comunque sempre contenuto rispetto alla situazione di soltanto pochi giorni fa. Purtroppo è cresciuto anche il dato più drammatico, quello relative alle vittime, ieri 128 contro le 56 di 48 ore fa, per un totale dallo scorso 21 febbraio pari a 23.208 decessi causa covid, regione che ha registrato più vittime in assoluto in Italia. Le notizie positive giungono però dagli ospedali, con il numero dei ricoverati totali che è sceso di ben 175 unità, passando da 6.362 a 6.187, e nel contempo è diminuito anche il dato relativo alle terapie intensive, -14, per un computo aggiornato pari a 767 persone ricoverate in maniera seria.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, REZZA: “SITUAZIONE IN MIGLIORAMENTO”

A livello di città è sempre Milano in vetta con 420 nuovi casi di cui 124 nella sola metropolitana, con Mantova che insegue a 212 nuovi casi, e subito dietro Pavia con 172. Troviamo quindi Como, Varese, Brescia, Monza e Brianza, e infine Sondrio, Lodi, Bergamo, Lecco e Cremona, province quest’ultime dove i casi sono stati sotto la soglia di 100. “Sul fronte delle regioni – le parole rilasciate ieri dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, riportate da Il Giorno – si evidenziano miglioramenti notevoli in regioni come la Lombardia e la Toscana, non è la stessa cosa per Veneto, Sicilia e la Puglia. Globalmente il numero dei positivi tende a diminuire ma in maniera molto lenta, questo numero elevato di positivi ci dice che bisogna continuare con le misure decise”, sottolineando la necessità di “lavorare ancora molto perchè basta poco a invertire trend”.



