Bollettino coronavirus Lombardia, dati 9 febbraio/ -49 ricoveri, positività 7.6%

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia con tutti i dati di oggi, mercoledì 9 febbraio 2022, sarà comunicato come sempre dagli organismi preposti poco dopo le ore 17:30 di questa sera. L’emergenza covid sembrerebbe, almeno per il momento, essere passata e mitigata, sia dalla campagna di vaccinazione di massa, quando dalle minor aggressività della variante Omicron. L’Italia, Lombardia compresa, si avvia così verso una fase di (quasi) normalità, e anche il bollettino di ieri ha di fatto confermato questa “luce in fondo al tunnel”.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 9 febbraio/ Positività 10.2%, -375 ricoveri

I nuovi contagi emersi sono stati infatti in totale 12.194 su 159.799 tamponi processati, per un tasso di positività pari al 7.6 per cento. Diminuisce l’incidenza dei contagiati sul totale dei test, e nel contempo decresce il numero di ricoverati, visto che ad oggi troviamo 197 allettati in terapia intensiva, -10, e altri 2.519 in area medica, in decrescita di 39 unità. Resta purtroppo ancora alto il numero delle vittime da covid, ieri altre 50, mentre, per quanto riguarda la zona di Milano e provincia, ieri i contagi emersi sono stati 3.565.

GREEN PASS, PNRR, EMERGENZA/ "Così sono diventati tre strumenti politici di governo"

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 9 FEBBRAIO: CRISANTI SUI MORTI DA COVID

E di Lombardia e di covid ne ha parlato ieri il professor Andrea Crisanti, noto microbiologo dell’università di Padova. Intervistato dal programma di Rai Tre, Agorà, l’esperto, da due anni a questa parte in prima fila nella lotta al coronavirus, si è soffermato sulla questione dei morti da covid, sottolineando come gli stessi siano stati sempre sottostimati. «in genere sono sempre stati sottostimati i decessi da Covid – ha detto in diretta tv su Rai Tre Crisanti – io ho abbastanza dimestichezza con la Val Seriana, in Lombardia, dove nella prima ondata sono stati registrati 2.500 decessi da Covid quando invece l’eccesso di mortalità è stato di 6.500. Le persone dovrebbero ragionare prima di dire baggianate».

Aifa, rapporto annuale sicurezza vaccini Covid/ Diretta video streaming: i risultati

Quindi ha proseguito, sempre sull’argomento: «La maggior parte dei decessi Covid riguarda persone di 80-85 anni; la probabilità di una persona di questa età di morire, nell’arco di un giorno, è di una su mille. L’incidenza dei positivi in quella classe di età è 4 per mille». Quindi, «la probabilità che una persona in quella fascia di età muoia per cause indipendenti dal Covid e, allo stesso tempo, sia ‘casualmente’ infettata dal Sars-Cov-2 è pari a 4 su un milione. Moltiplicandolo per 2,5 milioni di 80-85enni che abbiamo in Italia si arriverebbe a 10 persone al giorno».



© RIPRODUZIONE RISERVATA