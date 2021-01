Bollettino coronavirus Lombardia, dati 9 gennaio/ Tasso di positività al 10.6%

Il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, sabato 9 gennaio, è atteso come al solito dopo le ore 17:00. Fra poche ore scopriremo quindi i nuovi casi di infezione, i guariti, la situazione ospedaliera, e purtroppo anche le vittime. Nella giornata di ieri sono stati segnalati altri 1.963 casi di positività su 18.515 tamponi analizzati, con il dato in calo rispetto a giovedì, quando i casi erano stati 2.799, ma a fronte di 20.331 test.

Purtroppo è stato registrato anche un forte incremento delle vittime, ben 133 nelle ultime 24 ore (25.665 le vittime da inizio emergenza), più del triplo rispetto ai 34 decessi di giovedì, chiaro indizio di come la seconda ondata stia tutt’altro che mollando la presa. Buone nuove arrivano comunque dal tasso di positività, calato al 10.6% contro il 13.7 della precedente rilevazione, e calano anche i ricoveri in terapia intensiva, -7 per un totale di 466 posti letto occupati. Aumentano invece i ricoverati nei reparti di degenza ordinaria, +73 (totale 3.436).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, FONTANA CONTRO ZONE A COLORI

Intanto da domani la Lombardia tornerà in zona arancione per effetto delle nuove misure stabilite post-decreto natalizio. L’indice Rt della regione governata da Fontana è pari a 1.27, il più alto in Italia, di conseguenza la colorazione si è resa d’obbligo. Non è però così convinto proprio lo stesso governatore, che nelle scorse ore, uscendo allo scoperto, ha specificato: “La semplice definizione dei colori e delle relative fasce – le parole riportate dal quotidiano Il Giorno in data 8 gennaio – basata su valutazioni che spesso cambiano con frequenza molto rapida vanno nella direzione opposta a quello che chiedono i cittadini e le imprese creando solo incertezze e danni economici rilevantissimi”. Secondo Fontana serve, su scala nazionale, “un modello che vada oltre a valutazioni ‘settimanali’ e comunque basate sul breve periodo”. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 8 GENNAIO





