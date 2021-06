Bollettino coronavirus Lombardia, dati 9 giugno/ Calano i dati, zona bianca vicina

E’ tutto pronto per il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, mercoledì 9 giugno. Scopriremo come sempre tutti gli ultimi aggiornamenti principali sulla pandemia di covid, e l’appuntamento è fissato a fra poche ore, indicativamente attorno alle ore 17:00. Sarà un report che con grande probabilità confermerà gli ottimi dati letti nella giornata di ieri, quando i casi emersi sono stati 291 a fronte di 34.447 tamponi processati, per un tasso di positività più basso di quello nazionale, pari allo 0.84%.

Denise Pipitone, ex collega di Anna Corona/ “L'1 settembre non la vidi dopo le 12:00”

In leggero rialzo il numero dei morti, ieri 11 contro le 6 vittime di 48 ore fa, per un totale di 33.686 decessi da covid da febbraio 2020, mentre in ospedale sta continuando il calo di pazienti, con 817 ricoverati nei reparti di degenza normale (-18), e altri 145 in terapia intensiva (ben 22 in meno), per un totale quindi di 962 lombardi col covid in ospedale, numeri che non si registravano da mesi. Infine, a livello provinciale, segnaliamo 48 nuovi casi a Milano fra città e provincia, con 20 a Bergamo e 18 a Brescia.

Protocollo discoteche al Cts: mascherine, capienza e green pass/ Apertura l'1 luglio

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 9 GIUGNO: LE PAROLE DI FONTANA E MATTARELLA

E ieri in Lombardia ha fatto visita il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ospite dell’università Statale di Milano: “Ringrazio il presidente Mattarella per la costante vicinanza alla nostra terra – le parole del governatore della Lombardia, Attilio Fontana – così colpita, eppure così reattiva”.

Mattarella si è recato spesso e volentieri in Lombardia in questi 16 mesi di pandemia, recandosi a Codogno, Bergamo, Brescia e Cremona, facendo sentire una vicinanza “che non è mai mancata durante i giorni più duri della pandemia – ha aggiunto e concluso Fontana – con ripetute e frequenti telefonate in cui voleva sempre essere informato, mi incoraggiava a non desistere ed esprimeva vicinanza lombardi”. Il capo dello stato, all’inaugurazione dell’anno accademico 2020-2021 della Statale, ha invece parlato della pandemia dicendo che “siamo sulla buona strada” per uscire da questa situazione “ma non ancora al traguardo”.

Bollettino vaccini covid oggi 9 giugno/ 39.3 milioni di dosi inoculate, immuni a 13.3

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 8 GIUGNO





© RIPRODUZIONE RISERVATA