Bollettino coronavirus Lombardia, dati 9 giugno/ In T.I. solo 27 malati covid

Facciamo il punto sulla situazione covid in Lombardia grazie al bollettino coronavirus di oggi, giovedì 9 giugno 2022. Situazione virus tutt’altro che allarmante in Regione, così come confermato anche dal bollettino dedicato di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 3.158 su 28.243 test anti covid elaborati fra antigenici rapidi e molecolari. Il tasso di positività, l’incidenza dei contagiati sul numero di tamponi elaborati, è stato pari all’11.1 per cento, mentre non si azzerano le vittime da covid, ieri altri 5 decessi, per un drammatico totale dal 20 febbraio 2020, giorno di inizio della pandemia di coronavirus in Italia, pari a 40.614.

Chiudiamo con il consueto sguardo sugli ospedalizzati della Lombardia: ad oggi, nei nosocomi regionali, troviamo 27 allettati in terapia intensiva, in calo di 3 unità, e altri 486 in area non critica, per una variazione rispetto all’ultimo report pari a -7 pazienti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 9 GIUGNO: LE PAROLE DI PREGLIASCO

E ieri è tornato a parlare il virologo Fabrizio Pregliasco, membro della task force anti covid di regione Lombardia, direttore del Galeazzi e docente alla Statale di Milano. Intervistato dall’Adnkronos ha deto la sua sulla scadenza dell’obbligo delle mascherine del prossimo 15 giugno, fra esattamente una settimana, ribadendo il suo concetto: “la mascherina resta utile”. E ancora: “Mi rendo però conto che in questo momento epidemiologico favorevole sia difficile accettarla”, aggiungendo poi di rilevare “una percezione generalizzata di insofferenza. Vedo molti che orgogliosamente, quando ti metti la mascherina, ti guardano male, sprezzanti dei pericoli. Ma lo ‘stigma’ verso chi la indossa non cambia il fatto che “l’utilità della mascherina rimane”.

Secondo Pregliasco, quindi, sarebbe ancora utile indossare la mascherina anche per evitare una sensazione di liberi tutti che altro non può che far felice il covid; va infatti ricordato che il virus circola ancora fra di noi, e ogni giorno in Italia sono migliaia coloro che si infettano, anche se pochi, fortunatamente, finisco in terapia intensiva.

