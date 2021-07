Bollettino coronavirus Lombardia, dati 9 luglio/ Sale tasso di positività, 0.68%

E’ venerdì 9 luglio 2021, e oltre a conoscere a breve il nuovo bollettino coronavirus, la Lombardia scoprirà ufficialmente quale sarà la colorazione per la prossima settimana. Ovviamente si affronteranno altri sette giorni in bianco visto che i numeri dell’ultimo periodo sono tutti estremamente positivi, così come confermato anche dal bollettino di ieri, quando i contagi conteggiati sono stati 215 per un totale di 31.272 tamponi processati, numeri che stanno comunque tornando lentamente a risalire rispetto a pochi giorni fa.

Negli ospedali, invece, il calo di ricoverati è stato di 1 in terapia intensiva (totale ricoveri attuali 43) mentre, in degenza normale c’è stata una diminuzione di 16 pazienti, il che ha portato il computo aggiornato a 134 posti letto al momento occupati nelle strutture ospedaliere lombarde. Ieri è stato comunicato anche un morto (nel precedente report erano stati 0), per un totale da inizio pandemia, a febbraio 2020, pari a 33.792 decessi per covid, mentre, per quanto riguarda il tasso di positività, l’indice si conferma in salita, visto che ieri è stato pari allo 0.68%.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 9 LUGLIO: IL COMMENTO DELLA MORATTI

E’ nella giornata di ieri è uscita nuovamente allo scoperto la vicepresidente della regione Lombardia, Letizia Moratti. L’assessore al welfare ha commentato gli ultimi dati circa la campagna di vaccinazione, spiegando: “Stiamo percorrendo l’ultimo miglio della più grande operazione sanitaria della storia del Paese e ritengo doveroso fare un appello affinché tutti coloro che al momento non hanno ancora aderito alla vaccinazione lo facciano senza tentennamenti”.

In regione si mira ora a vaccinare gli over 60 che ancora non hanno ricevuto il siero, e si cercherà di farlo praticamente porta a porta “attraverso il dispiegamento di unità mobili questi nostri concittadini”. La cosa certa è che i vaccini si stanno dimostrando l’unica vera arma contro il covid: “Grazie alla vaccinazione, in questi mesi sono stati risparmiati in particolare tra gli over 60, la fascia d’età più colpita dal virus, 2.120 decessi, 308 ricoveri in terapia intensiva, 4944 ricoveri ospedalieri, 10mila contagi”.

