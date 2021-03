Bollettino coronavirus Lombardia, dati 9 marzo/ Tasso di positività al 10%

Il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, martedì 9 marzo 2021, fotograferà la situazione covid in quella che resta storicamente la regione più falcidiata dalla pandemia da più di un anno a questa parte. Nella giornata di ieri i dati sono stati in forte ribasso rispetto a settimana scorsa, ma come vi ripetiamo spesso e volentieri il lunedì è giorno di “magra” per i contagi visti i pochi tamponi processati nel weekend causa laboratori chiusi. E così che ieri sono emersi 2.301 nuovi positivi su 22.996 tamponi analizzati fra antigenici e molecolari.

Il tasso di positività è stato leggermente in calo, al 10%, mentre i ricoveri continuano ad aumentare, come testimoniato anche ieri dalla notizia circa lo stop agli interventi programmati. Sul fronte terapie intensive i dati raccontano di un +24, per un totale di 597, mentre per quanto riguarda i ricoveri in degenza normale al momento vi sono 5.200 posti letto occupati, +142 rispetto al dato comunicato domenica. Per quanto riguarda invece le provincie con più casi, 676 sono stati scoperti in zona a Milano, con 485 a Brescia e 309 invece in provincia di Monza.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 9 MARZO, APPELLO PER MASCHERINE FFP2

Intanto il consigliere regionale Di Marco, esponente del Movimento 5 Stelle, ha chiesto che venga introdotto l’obbligo di mascherine performanti come le FFP2 o le FFP3, sui mezzi pubblici: “Le evidenze scientifiche – scrive Di Marco come riporta Fanpage – dimostrano come l’utilizzo delle mascherine FFP2 o FFP3 sia più efficace rispetto a quello delle chirurgiche. I mezzi pubblici, utilizzati quotidianamente da pendolari e lavoratori, possono essere un luogo in cui il contagio si diffonde a causa di una aerazione spesso non soddisfacente o per un distanziamento difficile da rispettare in orari di punta. Per questo motivo, chiediamo a Regione di mettersi al lavoro per rivedere al più presto, con lucidità e concretezza, questa parte di ordinanza e di pensare di passare dall’obbligo della mascherina chirurgica a quella FFP2”.

