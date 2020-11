Bollettino coronavirus Lombardia, dati 9 novembre/ Boom di ricoveri, +412

E’ atteso come sempre dopo le ore 17:00 di questa sera il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, il report dettagliato con tutti i nuovi aggiornamenti sull’epidemia di covid, di oggi, lunedì 9 novembre. Quella di ieri è stata una giornata per certi versi positiva, visto che il bollettino coronavirus Lombardia dedicato ha evidenziato “solamente” 6.318 nuovi casi a fronte di 38.188 tamponi processati. Un netto passo indietro rispetto ai numeri di sabato, quando i nuovi casi regionali avevano toccato il picco con ben 11.489 nuovi contagi e 108 vittime, e un rapporto fra test e positivi del 24.9%: praticamente una persona su quattro testata risultava avere il covid. Ieri, invece, questo dato è sceso ad un meno preoccupante 16.5%, anche se la strada verso la normalità è ancora lunga. Di contro, sono aumentate le vittime, ieri 117 contro le 108 di sabato, per un computo aggiornato da inizio pandemia pari a 18.343 decessi in Lombardia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, GALLERA: “SITUAZIONE CRITICA”

Sul fronte ospedaliero si registrano 650 posti letti occupati in terapia intensiva a fronte di un surplus di 40 pazienti, mentre, negli altri reparti, abbiamo 6.225 ricoverati, con un aumento di ben 412 unità. Fortunatamente è risultato essere alto anche il numero dei guariti/dimessi, ben 1.420, il che ha permesso di alleggerire, seppur solo in parte, gli ospedali regionali. “La situazione in Lombardia è critica, in alcune zone è molto grave – le parole dell’assessore al welfare Giulio Gallera, in collegamento ieri con il programma di Canale 5, Live non è la D’Urso – la diffusione del virus è molto estesa, i dati che abbiamo oggi ci dicono che in quasi tutte le zone della nostra Regione il virus corre velocemente. Nella stragrande maggioranza dei casi sono asintomatici ma sono positivi. Quindi lo strumento – ha aggiunto – deve essere quello di avere chiusure che consentono in un arco temporale molto ristretto di far scendere la curva”. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 8 NOVEMBRE





