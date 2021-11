Bollettino coronavirus Lombardia, dati 9 novembre/ Calano i ricoveri in T.I

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, martedì 9 novembre, è atteso come ogni giorno nel tardo pomeriggio odierno. La curva dei contagi è risalita nelle ultime settimane, ma la regione sta continuando a reggere bene il colpo grazie alla protezione dei vaccini, così come confermato anche dal bollettino di ieri, quando i nuovi casi di positività emersi sono stati in totale 294 su 34.781 test anti covid analizzati nei vari laboratori regionali.

Il tasso di positività è stato pari allo 34.781, mentre il numero dei decessi ieri ha segnalato un dato positivo, visto che le vittime sono state zero (totale da inizio pandemia 34.201). Relativamente tranquilla anche la situazione ospedaliera, visto che ad oggi vi sono 46 ricoverati in terapia intensiva, i malati più gravi, in diminuzione di una unità, mentre in area medica il dato segna quota 348, in crescita di 10 allettati. Infine i numeri delle province, a cominciare da Milano, che ha registrato 146 casi, seguita da Brescia a quota 34, e infine i 22 contagi emersi a Bergamo.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 9 NOVEMBRE: IL COMMENTO DI FONTANA

E nella giornata di ieri è tornato a parlare il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana. Attraverso i propri social, ed in particolare Facebook, ha sottolineato per l’ennesima volta l’importanza della vaccinazione nel contrastare i contagi di covid che negli ultimi giorni sono tornati ad aumentare, soffermandosi in particolare sulla terza dose: “Aspetto che il governo si esprima, mi sembra di capire che la scienza si stia indirizzando verso l’opportunità e possibilità di estendere la terza dose a tutte le categorie. Per ora siamo limitati agli over 60, ma credo che si vada in quella direzione. Quando ci daranno il via libera noi siamo pronti”.

E in merito allo spettro di un ritorno in zona gialla, ha aggiunto: “I numeri per il momento sono buoni, dobbiamo cercare di andare avanti, sia da un lato con la somministrazione di ulteriori vaccini, con la terza dose, e con un minimo di rispetto di quelle regole di base che consentono di combattere più efficacemente il virus. Non siamo assolutamente da zona gialla – ha concluso – né vicini alla zona gialla”.



