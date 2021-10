Bollettino coronavirus Lombardia, dati 9 ottobre/ Positività 0.5%, -18 ricoverati

Facciamo il consueto punto sulla pandemia di covid in Lombardia grazie al bollettino coronavirus della regione aggiornato ad oggi, sabato 9 ottobre. Si sta per chiudere un’altra settimana in zona Bianca per la regione governata da Attilio Fontana, e se ne sta per aprire una nuova ancora una volta con le restrizioni al minimo. I dati continuano infatti ad essere molto buoni in regione, così come emerso anche dal bollettino di ieri, quando i nuovi positivi comunicati sono stati 293 su 49.782 tamponi analizzati, sia antigenici quanto molecolari.

Il tasso di positività, grazie a questo due numeri, è stato pari allo 0.5 per cento, mentre il numero di vittime da covid è stato pari a 3, per un totale da inizio pandemia, 20 febbraio 2020, pari a 34.078. Negli ospedali lombardi vi sono al momento 60 ricoverati per covid gravi, i pazienti in terapia intensiva, in diminuzione di 3 unità, mentre in area medica troviamo attualmente 334 allettati, in calo di 15 pazienti. La provincia che ha registrato più casi è stata ovviamente Milano con 102 nuovi contagi, mentre a Brescia si sono registrati 37 positivi, e altri 29 in quel di Bergamo.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 9 OTTOBRE: IL COMMENTO DI GUIDESI

E dei numeri positivi della pandemia di covid in Lombardia ne ha parlato anche ieri l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, in quota alla Lega, interpellato dai microfoni di Primalodi.it: “Obbligo green pass? Sono completamente favorevole – ha detto – in Lombardia la ripresa economica è partita nel momento in cui come Regione siamo riusciti a far partire la macchina degli hub vaccinali, altrimenti non ci sarebbe stata parte della ripresa economica che c’è stata. E’ fondamentale il vaccino e sono assolutamente d’accordo con l’obbligo di Green pass”.

E sulla ripresa economica della Lombardia: “Sono ottimista rispetto all’entusiasmo che ho conosciuto degli imprenditori lombardi, abbiamo di fronte una sfida storica a livello economico lombardo. Dobbiamo mettere a sistema la qualità che abbiamo, questa è la sfida, che il cervello della ricerca di Milano riesca ad essere messo a disposizione della filiera produttiva a Brescia. E’ la sfida dello spazio fisico, abbiamo puntato tanto sul Mind, che però dovrà raggiungere tutta la Lombardia”.



