Bollettino coronavirus Lombardia, dati 9 settembre/ 271 casi, 90% asintomatici

Anche per la serata di oggi, mercoledì 9 settembre, è atteso il bollettino della Lombardia in merito all’epidemia di coronavirus. La regione al nord della nostra penisola è quella che è stata maggiormente falcidiata da quando è scoppiata la pandemia di covid-19, lo scorso 21 febbraio, e ancora oggi è quella dove si registrano più casi in assoluto. Nella giornata di ieri, martedì 8 settembre, i nuovi positivi sono stati ben 271, quasi il triplo rispetto ai casi di lunedì 7 settembre (109). Nuovi infetti scoperti a fronte di 20.781 tamponi, più del doppio rispetto ai 9.088 eseguiti nella giornata di lunedì, per un totale di 1.736.911 tamponi da inizio emergenza. Oltre ai 271 nuovi infetti si segnalano anche due nuove vittime nelle precedenti 24 ore, per un totale di 16.888 decessi da febbraio ad oggi. Cresce anche il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali, ad oggi 275 in totale, di cui 27 nei reparti di terapia intensiva regionali, uno in più rispetto a lunedì. In contemporanea decrescono però i ricoverati meno gravi, calati di sei unità.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, IL COMMENTO DI GALLERA

L’assessore regionale al welfare, Giulio Gallera, intervenendo a commento dei dati, ha spiegato come il virus sia per la quasi totalità asintomatico: “Stiamo cercando e scovando il virus sul territorio con il monitoraggio e segnalazioni e attraverso il contact tracing. Un virus che nel 90 per cento dei casi si nasconde pericolosamente dietro l’asintomaticità”. L’esponente della Regione ha ricordato anche il numero di test eseguiti dal 19 agosto a ieri sulle persone di ritorno dai paesi a rischio: “31.316 tamponi negli aeroporti lombardi a cittadini che rientrano da Grecia, Spagna, Croazia e Malta: 23.729 a Malpensa (dopo un rallentamento nella refertazione degli esiti per la mole di tamponi eseguiti ed un problema riscontrato nel laboratorio di riferimento, sono state adottate misure specifiche di rafforzamento della processazione e la situazione è ora sostanzialmente risolta), 1994 a Linate e 5.593 nella struttura ‘drive through’ allestita alla fiera di Bergamo per i passeggeri provenienti dallo scalo di Orio al Serio”. Infine, per quanto riguardo gli insegnanti che hanno effettuato il test sierologico in vista della ripresa delle scuole: “4.078 persone hanno avuto esito positivo e sono state sottoposte immediatamente al tampone”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 8 SETTEMBRE





