Bollettino coronavirus Lombardia/ Diretta conferenza stampa: dati 9 maggio

Nuovo appuntamento con la conferenza stampa per il bollettino coronavirus della Lombardia: appuntamento alle ore 17.30 per gli ultimi dati sull’emergenza sanitaria nella Regione amministrata da Attilio Fontana. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +609 casi positivi e +94 morti, che hanno portato il bilancio totale a 80.723 contagiati e 14.839 contagiati. Arrivate importanti buone novelle dalla situazione negli ospedali: continua il calo esponenziale dei ricoverati, -80 in terapia intensiva e -146 negli altri reparti Covid.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 21.094 Milano, 11.671 Bergamo, 13.460 Brescia, 3.470 Como, 6.219 Cremona, 2.448 Lecco, 3.222 Lodi, 3.237 Mantova, 5.015 Monza e Brianza, 4.704 Pavia, 1.276 Sondrio, 3.148 Varese. Continuano a preoccupare i dati della Provincia di Milano, dove ieri è stato registrato un aumento di 201 unità, con un +101 solo a Milano città. Attenzionata anche la Provincia di Varese (+75).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: “COSTITUIRE NUCLEI ANTIASSEMBRAMENTO”

L’amministrazione è al lavoro per evitare la formazione di nuovi focolai e l’assessore Riccardo De Corato ha chiesto la predisposizione di nuclei anti assembramento miste formate da agenti di Polizia locale e Forze dell’ordine. Il titolare di Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale ha inviato una lettera a Prefetti lombardi e sindaci dei capoluoghi di provincia e Comuni più popolosi, lanciando l’allarme per gli episodi registrati nelle ultime ore, Navigli su tutti.

Riccardo De Corato ha evidenziato: «Gli assembramenti cui stiamo assistendo in questi giorni sono una seria minaccia alla ripartenza delle attività socioeconomiche della nostra Regione, è infatti di fondamentale importanza una gestione oculata della ‘fase 2′. Nella missiva chiedo la costituzione, in tempi molto brevi, di squadre di pronto intervento, dei nuclei anti assembramento, sempre operative, da poter impiegare anche dietro segnalazione, nei parchi e nei luoghi di socializzazione», riporta Lombardia Notizie Online.



