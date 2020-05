Bollettino coronavirus Lombardia/ Diretta video conferenza stampa 16 maggio

Pubblicità

Casi positivi in calo, decessi in lieve aumento: questa un’estrema sintesi del bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, appuntamento oggi alle ore 17.30 con la conferenza stampa dal Pirellone per fare il punto sull’emergenza sanitaria con i dati aggiornati al 16 maggio 2020. Come vi abbiamo raccontato, venerdì 15 maggio sono stati registrati +299 contagiati e +115 morti, che hanno portato il bilancio totale a 84.119 infettati e 15.411 vittime. Prosegue il calo esponenziale di ricoverati negli ospedali lombardi, -21 in terapia intensiva e -113 negli altri reparti Covid, mentre il totale dei guariti è salito a 33.817 (+3.808).

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 21.966 nella provincia di Milano (di cui 9.281 Milano città), 12.371 nella provincia di Bergamo, 14.008 nella provincia di Brescia, 3.612 nella provincia di Como, 6.303 nella provincia di Cremona, 2.616 nella provincia di Lecco, 3.325 nella provincia di Lodi, 3.281 nella provincia di Mantova, 5.219 nella provincia di Monza e Brianza, 4.919 nella provincia di Pavia, 1.339 nella provincia di Sondrio e 3.335 nella provincia di Varese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: “MASSIMA ALLERTA SU MILANO”

In Lombardia è ancora emergenza coronavirus ma i dati reali ci dicono che le cose vanno meglio, ha tenuto a precisare il virologo Lorenzo Pregliasco ai nostri microfoni. Errato però abbassare la guardia: l’indice di diffusione del virus resta basso, nonostante ciò è necessario prestare la massima attenzione su Milano, spiega il Corriere della Sera, città divenuta epicentro della preoccupazione nazionale in vista di una possibile seconda ondata di contagio.

Pubblicità

Attilio Fontana, finito nel mirino degli antagonisti nella giornata di ieri, ai microfoni de La Stampa è stato netto sul possibile commissariamento della sanità nelle Regioni: «Sarebbe un errore clamoroso. La sanità in Lombardia ha funzionato bene e si è dimostrata efficiente». Per quanto riguarda le riaperture, invece, il governatore lombardo ha smentito possibili divisioni tra presidenti di Regione: «Non è vero che c’è stata una spaccatura. C’era chi voleva l’uniformità delle linee guida per tutte le regioni, come il sottoscritto, e c’era chi voleva che ognuno potesse riaprire come meglio riteneva e non fosse necessario andare insieme. Io ho sostenuto che ci dovesse essere maggiore coordinamento».



© RIPRODUZIONE RISERVATA