Bollettino coronavirus Lombardia/ Diretta video conferenza stampa: dati 24 luglio

Nuovi casi positivi e decessi in crescita nel bollettino coronavirus della Lombardia di ieri: appuntamento attorno alle ore 17.00 con i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati ad oggi, venerdì 24 luglio 2020. Come vi abbiamo raccontato, giovedì sono stati registrati +3 morti e +82 casi positivi. Il conto totale di vittime dall’inizio dell’epidemia è salito a 16.801, mentre tra i nuovi contagiati ci sono 12 debolmente positivi e 30 individuati grazie ai test sierologici. Buone notizie dagli ospedali lombardi: stabile il numero di ricoverati in terapia intensiva (17), -10 ricoverati negli altri reparti Covid (139). Infine, +113 i pazienti guariti: totale di 71.973.

Questi i dati dei nuovi casi positivi per provincia riportato dal bollettino coronavirus della Lombardia di ieri: +17 a Milano (di cui +12 Milano città), +27 a Bergamo, +6 a Brescia, +1 a Como, +3 a Cremona, +1 a Mantova, +3 a Monza e Brianza, +3 a Pavia e +15 a Varese. Non sono stati annotati nuovi infettati nelle province di Lecco, Lodi e Sondrio.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

Ieri l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, ha lanciato un appello al ministro della Salute, Roberto Speranza: in Lombardia ci sono 2 mila soggetti debolmente positivi costretti a stare ancora in isolamento in virtù delle regole dettate dalle linee guida del Ministero della Salute. Una situazione insostenibile secondo Gallera, che ha chiesto indicazioni precise al Ministero, al Cts e all’Iss. La richiesta della Regione è un aggiornamento delle linee guida previste per questo tipo di casi.

Ieri la Fondazione Gimbe ha reso noto il nuovo quadro di monitoraggio settimanale e c’è da registrare la riduzione di casi positivi in Lombardia (-184) rispetto all’ultimo aggiornamento. Ma considerando l’analisi territoriale, con la distribuzione geografica dei 12.248 attualmente positivi, il 57,2% dei casi attivi continua a concentrarsi nella Regione guidata da Attilio Fontana.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: DATI 23 GIUGNO





© RIPRODUZIONE RISERVATA