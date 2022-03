Bollettino Coronavirus Lombardia oggi 20 marzo/ Dati: 136.260 attualmente positivi

Nuovo appuntamento con il bollettino Coronavirus della Lombardia anche oggi, domenica 20 marzo 2022, con gli aggiornamenti sulla pandemia sul territorio regionale. In particolare, sarà dedicata particolare attenzione ai nuovi contagi e alla pressione esercitata sulle strutture nosocomiali presenti sul suolo lombardo. Nel mentre, diamo un’occhiata ai numeri delle scorse 24 ore, quando sono stati annotati 8.052 nuovi casi positivi su oltre 67mila tamponi processati.

Bollettino vaccini Covid, oggi 20 marzo/ Dati: 83,80% terze dosi in Italia

Per ciò che concerne il numero dei decessi, sono stati 17 i morti nel corso dell’ultima giornata, per un totale di 39.043 vittime di Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Il bilancio di dimessi e guariti ha raggiunto quota 2.265.317 persone, mentre il computo degli attualmente positivi è a quota 136.260 persone. In materia di ricoverati negli ospedali, riferiamo che il totale attualmente è di 880 persone, di cui 58 degenti nei reparti di terapia intensiva. Infine, segnaliamo 135.322 lombardi in isolamento domiciliare.

Bollettino Coronavirus Italia 20 marzo/ Dati Min. Salute: tasso positività al 15,48%

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: FONTANA TORNA NEGATIVO AL CORONAVIRUS DOPO DUE SETTIMANE DI ISOLAMENTO

In attesa del bollettino Coronavirus Lombardia di oggi, riportiamo le dichiarazioni di Ats Insubria in riferimento al monitoraggio settimanale: “Il numero di contagi registrato nell’ultima settimana appare nettamente aumentato, con un incremento vicino al 50% rispetto alla settimana tra il 4 e il 10 marzo. Ad oggi non si registra analogo aumento dei ricoveri. Il numero di soggetti protetti (vaccinati e/o guariti) fa sì che la malattia non assuma carattere di particolare gravità tale da necessitare il ricovero. Occorre comunque tenere presente che tra contagio e insorgenza di malattia impegnativa possono passare anche alcune settimane”.

COVID CINA/ Città bloccate e nuove varianti: Il Dragone insabbia e prepara la "bomba"

Nel contempo, il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha sconfitto il Coronavirus. Come comunicato dai vertici della Regione, il governatore è risultato questa mattina negativo al tampone. Da lunedì, il presidente Fontana riprenderà la normale attività istituzionale dopo due settimane di isolamento e tornerà quindi a operare direttamente sul posto di lavoro, cessando di conseguenza il regime di smart working.











© RIPRODUZIONE RISERVATA