Bollettino Coronavirus Lombardia oggi 22 giugno 2022/ Dati: tasso positività al 22,2%

Nuovo appuntamento con il bollettino Coronavirus Lombardia di oggi, mercoledì 22 giugno 2022, che, per mezzo dei dati diramati dal Pirellone, consegneranno un’istantanea precisa circa l’andamento della pandemia di Covid-19 sul territorio regionale, a cominciare dalle statistiche aggiornate legate ai nuovi casi di positività rilevati e dalla pressione esercitata dai malati Covid sulle strutture ospedaliere lombarde. Come si evince da un’attenta lettura del bollettino di ieri (21 giugno), nelle ultime 24 ore sono stati registrati 9.900 nuovi infettati su oltre 44mila tamponi processati, tra molecolari e antigenici. Questo ha determinato, inevitabilmente, un rialzo della percentuale di casi positivi sui test eseguiti: dal 18,1% di lunedì al 22,2% di martedì.

Parallelamente, sono stati registrati 9 nuovi decessi, che hanno fatto sì che salisse il totale delle vittime Covid in Lombardia da febbraio 2020: in tutto sono 40.736 vittime. E, ancora, il bilancio dei ricoverati negli ospedali lombardi: dato stabile per quanto concerne le terapie intensive (16), incremento di 49 pazienti negli altri reparti Covid (638).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 22 GIUGNO: LE PAROLE DI LETIZIA MORATTI

In attesa di leggere il nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, sottolineiamo le parole della vicepresidente regionale Letizia Moratti in una nota stampa diramata nelle scorse ore: “La crescita dell’incidenza dei contagi Covid che ha avuto un rimbalzo negli ultimi dieci giorni in tutta Europa e anche in Lombardia, con un indice RT che ha superato quota 1, ci induce ad assumere atteggiamenti di prudenza e a non abbassare la guardia. Utilizzare le mascherine negli ambienti affollati è una precauzione che ci costa poco e ci aiuta a non ammalarci e a non contagiare a nostra volta. Una buona prassi che continuo a raccomandare”.

Per la protezione di fragili e anziani “è fondamentale la vaccinazione con quarta dose. Considerata la forte contagiosità delle varianti Omicron – ha spiegato Moratti – non bisogna aspettare, confidando nell’estate. Non disperdiamo questo patrimonio di protezione che abbiamo acquisito, che si riflette in un basso numero di ricoverati in terapia intensiva e in reinfezioni con decorsi non particolarmente gravi, ma pur sempre insidiosi”.











