Bollettino coronavirus Lombardia, oggi 24 ottobre/ Calano la positività e i ricoveri

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DI IERI

Come d’abitudine in quasi tre anni di pandemia, attorno alle 17 arriverà il quotidiano aggiornamento al bollettino coronavirus della Regione Lombardia, con i dati raccolti dal Ministero della Salute. Nell’ultimo periodo sembra che l’emergenza si stia rimettendo rispetto ai dati di qualche settimana fa che facevano supporre potessimo trovarci vicini ad una nuova ondata. I contagi sono, in generale, calati nell’ultimo periodo e sembra che la pressione ospedaliera rimanga decisamente sotto controllo.

Mentre attendiamo il bollettino coronavirus della Regione Lombardia di oggi, recuperiamo i dati pubblicati ieri, domenica 23 ottobre. I nuovi contagi registrati dal Ministero della Salute ieri erano 4.646 (rispetto agli oltre 6mila di sabato), a fronte di 30.472 tamponi processati dal sistema sanitario. Questi due dati si traducono in un tasso di positività peri al 15,2%, con una diminuzione di 2,3 punti percentuali rispetto a sabato (che era a quota 17,5). Al momento le persone positive all’interno del territorio regionale sono 86.041, delle quali più di 84mila sono in isolamento domiciliare senza grandi sintomi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: I CASI NELLE PROVINCE

Andando più a fondo del bollettino coronavirus della Regione Lombardia di ieri, domenica 23 ottobre, i nuovi decessi registrati dal Ministero della Salute sono stati, purtroppo, 21, che portano il totale a quota 42.949 da inizio pandemia. Complessivamente in regione sono riceverai 1.177 pazienti nei nosocomi, con un calo di 23 unità per quanto riguarda le terapie ordinarie. Nei reparti di terapia intensiva, infine, sono ricoverati complessivamente 18 pazienti, con un aumento di 1 rispetto a sabato.

Nel bollettino coronvairus della Regione Lombardia, quotidianamente sono riportati anche i casi rilevati nelle singole province del territorio regionale. In testa continua, come sempre, ad esserci Milano, con 1.409 nuovi casi rilevati nella giornata di ieri. Seguono: Bergamo 350, a Brescia 516, a Como 378, a Cremona 186, a Lecco 171, a Lodi 108, a Mantova 207, a Monza e Brianza 391, a Pavia 284, a Sondrio 110 e a Varese 442. Continueremo a seguire il bollettino del coronavirus della Regione Lombardia, ma anche dell’Italia, per capire come si evolverà in futuro la situazione pandemica nel nostro paese.

