Bollettino Coronavirus Ministero della Salute 18 settembre 2022/ Positività al 12,2%

Un’altra settimana di settembre è terminata e anche oggi, domenica 18 settembre 2022, è previsto l’arrivo del bollettino Coronavirus in Italia da parte del Ministero della Salute, che quotidianamente dirama i dati aggiornati sulla diffusione del virus nel Paese. In attesa che quest’ultimo dia un’idea di quella che è la situazione in tempo reale, andiamo a vedere il bollettino Coronavirus di ieri.

Lancet vs Cina e Usa "Poca trasparenza su Covid"/ Il report "Reticenti su origine e…"

L’Istituto Superiore di Sanità ha segnalato che il tasso di positività ha subito un lieve calo, perdendo 0,4 punti percentuali: adesso si attesta al 12,2%. Il numero di nuovi casi è stato infatti di 17.154 su 140.511 tamponi processati. I decessi sono stati invece 38. La situazione nelle strutture sanitarie resta piuttosto stabile, anche se si segnala un incremento rilevante nell’occupazione delle terapie intensive. I malati nelle aree mediche Covid sono infatti 3.474 (-126), invece quelli in terapia intensiva 150 (+8), con un totale di 21 ingressi giornalieri. Le Regioni più colpite dal virus restano Lombardia, Veneto, Lazio e Piemonte.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 17 SETTEMBRE/ +2.868 casi 12 morti, positività 13,5%

BOLLETTINO CORONAVIRUS: IL COMMENTO DI CRISANTI

I dati che arrivano dal bollettino Coronavirus di questa settimana, in attesa di vedere quelli resi noti dal Ministero della Salute oggi, domenica 18 settembre 2022, confermano comunque che al momento non sembrerebbe essere arrivata la tanto temuta ondata del virus autunnale. Gli esperti, in tal senso, restano però vigili. A parlarne è stato Andrea Crisanti, candidato dal Pd come capolista nel collegio Europa alle prossime Elezioni Politiche.

“Non vedo all’orizzonte nuovi lockdown”, ha precisato. Ma, se nei prossimi mesi “dovesse arrivare una variante del Covid aggressiva e che colpisce i vaccinati, bisognerebbe aggiornare i vaccini e nel frattempo studiare nuove misure o restrizioni che siano socialmente accettabili”. I sieri che stanno per essere immessi in commercio infatti proteggono la popolazione contro la variante Omicron, ma il virus potrebbe continuare a mutare, in un senso o nell’altro. Il monitoraggio dunque resta un aspetto fondamentale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 17 SETTEMBRE/ Ministero Salute: +17.154 casi e 38 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA