Bollettino coronavirus Ministero della Salute/ Dati 17 luglio, zero casi in 4 regioni

Verrà comunicato questa sera il nuovo bollettino sull’epidemia di coronavirus da parte del Ministero della Salute, con i dati riguardanti la giornata di oggi, venerdì 17 luglio. Stando all’ultima comunicazione, quella di ieri sera, sono stati 230 i nuovi contagi nel Bel Paese, numero che è cresciuto parecchio rispetto ai 162 di 48 ore fa. In crescita anche le vittime, ieri 20 contro le 13 di mercoledì. Per quanto riguarda i casi totali da quando è scoppiata l’emergenza, sono 243.736, mentre le vittime hanno sfondato come previsto quota 35mila, portandosi a 35.917. In Italia troviamo al momento 12.473 persone con il covid 19, dato in decrescita di 20 unità rispetto al precedente bollettino, mentre i guariti totali sono 196.246. Quattro regioni non hanno registrato nuovi contagi, Umbria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata, così come la provincia autonoma di Trento, mentre la Lombardia, l’Emilia Romagna e il Veneto sono le tre zone con maggiori nuovi casi, rispettivamente 80, 46 e 29.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO DELLA SALUTE, LA RICERCA SUI RAGGI ULTRAVIOLETTI

Continua a preoccupare anche la regione Lazio, dove l’indice RT continua ad essere sopra l’uno: “Per i casi degli ultimi giorni – le parole di Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità del Lazio – ci attendiamo una valutazione settimanale del valore RT ancora sopra l’1, mentre le terapie intensive scendono per la prima volta sotto i 10 casi (9)”. Intanto è emerso un nuovo studio condotto da medici e astrofisici dell’Università degli Studi di Milano (dipartimento “Luigi Sacco”), dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e dell’Istituto nazionale dei tumori, secondo cui i raggi ultravioletti emessi dal sole sarebbero in grado di neutralizzare il covid-19. “Questi risultati – fanno sapere gli autori della ricerca – potrebbero spiegare le tendenze epidemiologiche di COVID-19 e sono importanti per lo sviluppo di nuovi metodi di sterilizzazione per contenere l’infezione SARS-CoV-2”. Gli esperti hanno valutato gli effetti dei raggi Uv di tipo C, quelli che non arrivano sulla Terra perchè bloccati dall’atmosfera, arrivando all’importante scoperta.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO DELLA SALUTE 16 LUGLIO





