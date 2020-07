Bollettino coronavirus Ministero della Salute/ Dati 19 luglio, boom di guariti +323

Nel pomeriggio di oggi, domenica 19 luglio, è atteso il nuovo bollettino del Ministero della Salute in merito all’andamento dell’epidemia di coronavirus. La curva è tornata a salire negli ultimi giorni, causa i contagi di ritorno e i vari focolai che si sono creati in diverse regioni d’Italia. E così che ieri sono stati registrati 249 nuovi casi di infezione, un numero cresciuto di 16 unità rispetto al giorno precedente (erano stati 233 venerdì). Crescono, seppur di poco, anche i morti, 14 nelle ultime 24 ore contro gli 11 della precedente comunicazione, per un totale di vittime da quando è scoppiata la pandemia pari a 35.042. Bene il numero dei guariti, 323 in più (venerdì erano stati quasi 100 in meno, 237), per un computo aggiornato di 196.806. Per quanto riguarda il numero di persone attualmente positive, invece, sono 12.368 (-88), mentre in terapia intensiva vi sono 50 persone ricoverate, altro dato senza dubbio positivo.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO DELLA SALUTE, LOPALCO: “PER IL VACCINO CI VUOLE IL GIUSTO TEMPO”

Le regioni più infette continuano ad essere Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Lazio, con rispettivamente 88, 40, 34 e 20 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. In tutte le altre zone d’Italia si viaggia invece a ritmi ben più bassi, con Valle d’Aosta, Molise e Basilicata con zero nuovi casi. Nella giornata di ieri è uscito allo scoperto il professor Lopalco, a capo della task force anti coronavirus della regione Puglia, che attraverso la propria pagina Facebook ha spiegato: «Non è vero che non abbiamo armi contro il coronavirus. La sorveglianza e il ‘contact tracing’ possono rallentare la diffusione fino a spegnerla del tutto (in Italia lo abbiamo fatto) e i nuovi ammalati possono ricevere cure e assistenza di qualità molto superiore rispetto a qualche mese fa». Sul vaccino ha aggiunto: «La messa a punto di un vaccino efficace e sicuro contro il SARS-CoV-2 darebbe fiato ai sistemi sanitari e viene oggi considerato il Sacro Graal della sanità pubblica mondiale. Ma è opportuno mettere il turbo al processo di sperimentazione dei candidati vaccini? Per costruire un vaccino ci va il tempo che ci va».

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO DELLA SALUTE 18 LUGLIO





