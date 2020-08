Bollettino coronavirus Ministero della Salute/ Dati 2 agosto, 43 in rianimazione

E’ domenica 2 agosto è anche oggi scopriremo, attorno alle ore 17:00, il nuovo bollettino del Ministero della Salute circa l’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia. Nella giornata di ieri i nuovi contagi sono tornati a scendere dopo il boom di venerdì. In totale sono stati 295 i nuovi infetti, per un computo aggiornato di casi di covid-19 dallo scorso 21 febbraio pari a 247.831. L’epidemia continua ad essere concentrata in tre regioni, in particolare in Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Bene invece Valle d’Aosta e Basilicata, le uniche due regioni italiane dove non sono stati registrati nuovi casi di coronavirus nelle scorse 24 ore. Per quanto riguarda le persone attualmente positive nello stivale, sono in totale 12.457, numero salito di 35 unità rispetto alla precedente comunicazione, mentre i dimessi e guariti sono aumentati di ben 255 unità, toccando quota 200.229. Il dato più triste, quello delle vittime, segna purtroppo anche un segno positivo, +5, per un totale di 35.146 da inizio emergenza; due morti si sono verificate in Emilia e le altre in Lombardia, Veneto e Toscana. Infine il computo delle terapie intensive, al momento 43, due in più rispetto alla giornata di venerdì.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO DELLA SALUTE, SALVINI: “BASTA ALLARMISMI”

Intanto il leader della Lega, Matteo Salvini, ha presenziato ieri alla festa della Lega a Cervia, e nell’occasione ha spiegato: “Il virus c’è stato ed è stato bastardo e devastante – le sue parole riportate oggi, 2 agosto, da Tpi.it – smettiamola di terrorizzare gli italiani col bollettino dei morti, smettiamola di tenere sotto sequestro un popolo intero. Mi viene da pensare che a qualcuno questa perenne emergenza convenga economicamente e politicamente – ha aggiunto – dire che c’è l’emergenza quando non c’è significa insultare la memoria dei 35 mila morti che non ci sono più. Per rispetto di quei morti guardiamo avanti e lasciamo l’Italia libera di tornare a sognare”. E ancora: “Viva la Romagna, viva la gente che mantiene le distanze e che mette le mascherine, ma nessuno terrorizzi il popolo italiano perché abbiamo il diritto di vivere e di passeggiare. Il coronavirus è scoppiato a casa mia e nella mia terra, e chiedo di smettere di rompere le palle alla Lombardia e ai lombardi. I nostri medici e i nostri cittadini hanno fatto i miracoli ma alzi la mano chi ritiene che oggi siamo in emergenza. Siamo tutti negazionisti?”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO DELLA SALUTE 1 AGOSTO





© RIPRODUZIONE RISERVATA