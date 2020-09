Bollettino Coronavirus Ministero della Salute/ Dati 21 settembre: meno casi e morti

Il nuovo bollettino Coronavirus del ministero della Salute e della Protezione Civile è atteso come di consueto nel tardo pomeriggio odierno. Intanto possiamo dare uno sguardo al bilancio relativo alle ultime 24 ore e che ha rivelato la presenza di +1.587 casi positivi in tutta Italia, per un totale di 298.156 unità dall’inizio della pandemia ad oggi. Le persone attualmente positive sono 44.098 con +937 casi. Scende il numero dei morti che si attesta a 15 nelle ultime 24 ore, con un totale di 35.707 mila mentre aumenta di 635 unità il dato relativo ai guariti, per un totale di 218.351. Degli attualmente positivi 2.365 sono ricoverati con sintomi anche se a tal proposito si registra un calo dei casi di 15 unità (contro i 24 del giorno precedente). Aumentano di 7 le terapie intensive che salgono così a 222 mentre sono attualmente in isolamento domiciliare 41.511, con un incremento di 945 rivelato dall’ultimo bollettino. In netta diminuzione il numero di tamponi effettuati: 83.428 in tutto, ovvero circa 20mila in meno rispetto alla giornata precedente. Le Regioni più colpite dal virus restano Lombardia (211), Veneto (173) e Campania (171) mentre solo l’Abruzzo nelle ultime 24 ore ha fatto registrare zero nuovi contagi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS, L’ATTESTATO DELL’OMS

La pandemia da Coronavirus galoppa in tutto il mondo e torna a fare paura anche in Italia, dove ormai da giorni il numero di contagi è salito oltre le 1000 unità quotidiane. Nel nostro Paese, da Nord a Sud continua il monitoraggio costante anche dei nuovi focolai che restano numerosi anche se molto circoscritti. Tra i cluster che spaventano di più si evidenzia quello in Veneto, dove 65 persone sono state messe in quarantena dopo che due studenti in due differenti scuole del Trevigiano sono risultati positivi al Covid. Impennata dei casi anche in Molise molti dei quali registrati in un unico cluster, quello della Casa di riposo di Portocannone (Campobasso). Sebbene i numeri degli ultimi bollettini hanno contribuito a far tornare il timore di una seconda violenta ondata, dall’Oms arriva un attestato per il nostro Paese. Nel contrasto della pandemia, riferisce Quotidiano.net, “l’Italia è stata un esempio scintillante, con unità nazionale e solidarietà, impegno comune e umiltà anche la situazione peggiore si può invertire”. Sono le parole che arrivano dal direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus in videocollegamento con il forum ad Assisi ‘Cortile di Francesco’. Lo stesso ha poi espresso “apprezzamento al presidente Mattarella, il primo ministro Conte, il ministro Speranza, l’interno governo e il popolo italiano” per il modo in cui hanno gestito la crisi, ricordando le difficili decisioni prese dal Paese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO DELLA SALUTE DEL 20 SETTEMBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA