Bollettino coronavirus Ministero della Salute/ Dati 27 luglio, +198 guariti in 24 ore

E’ lunedì 27 luglio e come di consueto scopriremo come è evoluta la curva dell’epidemia di coronavirus grazie al nuovo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Nelle scorse 24 ore i dati sono rimasti pressochè stabili rispetto alle rilevazioni dell’ultima settimana. I nuovi infetti scoperti sono stati infatti 254, di cui 74 in Lombardia, mentre nella giornata di sabato erano stati 275 i nuovi casi. Bene anche i guariti, in totale 198, mentre le vittime, il dato come sempre più triste, sono purtroppo aumentate di cinque unità, per un totale da quando è scoppiata l’epidemia pari a 35.107 infetti. I dimessi/guariti sono invece ad oggi 198.446, mentre i casi totali dallo scorso mese di febbraio hanno raggiunto la quota di 246.118. Attualmente troviamo in Italia 12.565 persone con il covid, ma ci sono ben cinque regioni, leggasi Umbria, Sardegna, Calabria, Valle d’Aosta e Basilicata, che non hanno registrato nuovi casi nelle scorse 24 ore.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO DELLA SALUTE, IL PUNTO SULLA REGIONE LAZIO

Fra le zone più “complicate” vi è la regione Lazio, dove sono numerosi i casi di importazione vista la presenza dell’aeroporto internazionale di Fiumicino. A riguardo, l’assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato, ha fatto sapere: “Oggi nel Lazio abbiamo 19 casi – parole riportate in data 26 luglio da Repubblica.it – di questi, 5 sono di ‘importazione’: due di nazionalità del Bangladesh e tre dall’India”. Rintracciato un cittadino bengalese “sospetto”: “E’ stato rintracciato a Priverno dai video degli autobus Cotral il cittadino del Bangladesh che viaggiava sul secondo pullman con solo altri sette passeggeri tutti già individuati – fa sapere l’Unità di cirsi covid-19 della regione Lazio, sempre riportato da Repubblica ieri – pertanto la persona non ha viaggiato sul primo pullman Cotral completamente pieno di giovani verso Sabaudia. E’ stata molto utile la collaborazione degli Amministratori del Cotral, del Sindaco di Priverno e delle Forze dell’ordine che hanno consentito ai nostri operatori il tempestivo contact tracing”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO DELLA SALUTE DEL 26 LUGLIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA