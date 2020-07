Bollettino coronavirus Ministero della Salute/ Dati 28 luglio, 0 casi in 5 regioni

E’ atteso nella serata di oggi, martedì 28 luglio, il nuovo bollettino del Ministero della Salute riguardante l’epidemia di coronavirus in Italia. Nella giornata di ieri i numeri sono tornati a calare, registrando solamente 170 nuovi casi di covid-19 contro i 255 invece registrati nelle 24 ore precedenti. Numeri in calo forse però collegabili ai meno tamponi eseguiti, leggasi 25.551 contro la media di più di 50 mila precedente. Resta il fatto che la decrescita drastica è stato evidente sopratutto in regioni storicamente infette come Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, dove i contagi sono stati a volte anche più che dimezzati. Sorprende invece la Liguria, che a causa di un nuovo focolaio è passata dai 3 casi di domenica ai 24 di ieri. In totale le persone colpite dal virus dallo scorso 21 febbraio sono 246.286, mentre le vittime sono salite a quota 35.112 a causa degli ultimi 5 morti registrati nelle scorse 24 ore, un decesso a testa per le regioni Piemonte, Lazio, Puglia, Abruzzo e Sardegna. Bene invece Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Calabria e Valle d’Aosta, dove nella giornata di ieri non sono stati registrati nuovi casi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO DELLA SALUTE, FAUCI: “POSSIBILE 2A ONDATA FORSE AL NORD ITALIA”

Intanto è uscito nuovamente allo scoperto il massimo virologo Usa, Anthony Fauci, consulente della Casa Bianca, che parlando alla trasmissione In Onda su La7, nella giornata di lunedì 27 luglio, non ha escluso una seconda ondata nel nord Italia durante il prossimo autunno: “Non penso che occorra parlare di una seconda ondata – ha premesso Fauci – per esempio negli Stati Uniti ci troviamo ancora nel bel mezzo della prima, la curva non si è mai veramente abbassata. Quando si parla della seconda ondata, si parla di una seconda crescita: noi non ci troviamo in questa situazione, noi non siamo neppure usciti dalla prima ondata. Noi siamo veramente nei guai”. Però il virologo ha aggiunto, commentando la possibilità che i casi si rialzino in quei paesi dove la curva epidemiologica si è appiattita: “Sicuramente questo è uno scenario verosimile, soprattutto quando il clima cambierà, in autunno e in inverno la situazione potrebbe complicarsi. Inevitabilmente potrebbe sovrapporsi la stagione dell’influenza, potremmo assistere a una recrudescenza di casi e questo potrebbe complicare il quadro. Con il freddo, negli Stati Uniti oppure anche in Italia, in inverno, soprattutto nel nord d’Italia, ci sarà la possibilità, non l’inevitabilità, bensì la possibilità di una seconda ondata”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO DELLA SALUTE, FAUCI: “POSSIBILE 2A ONDATA FORSE AL NORD ITALIA”





© RIPRODUZIONE RISERVATA