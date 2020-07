Bollettino coronavirus Ministero della Salute/ Dati 29 luglio, 40 in rianimazione

Anche per oggi, mercoledì 29 luglio, è atteso il nuovo bollettino del Ministero della salute sull’epidemia di coronavirus in Italia. Prima che vengano comunicati i nuovi numeri, diamo uno sguardo ai dati di ieri, che hanno fatto registrare un incremento delle vittime rispetto alla precedente comunicazione, passando dalle 5 di lunedì alle 12 appunto di martedì (vittime totali dal 21 febbraio, 35.123). Per quanto riguarda i nuovi positivi, invece, sono stati 212 quelli scoperti, per un totale di infetti da inizio emergenza, compresi guariti e deceduti, che si è portato a quota 246.488. Nella giornata di ieri sono stati comunicati anche 163 guariti, per un totale di 198.756, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono scesi nuovamente, con il bilancio aggiornato che racconta di 40 letti occupati, cinque in meno rispetto a lunedì. In totale, nei vari ospedali nazionali, troviamo 749 ricoverati, dato invece in crescita di 9, mentre in isolamento domiciliare vi sono attualmente 11.820 persone (+51).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO DELLA SALUTE, CONTE SULLO STATO DI EMERGENZA

In molti si domandano se mai arriverà la famosa seconda ondata in Italia, e stando alla virologa di spicco Ilaria Capua, non è da escludere che possa giungere nel nostro paese: “Il Covid-19 è un virus che si sta endemizzando in una nuova specie: Homo Sapiens – scrive ironica su Twitter la stessa, in data 29 luglio – si espande grazie a incontri non protetti cioè senza mascherina, igiene e distanza. La seconda ondata colpirebbe i più fragili. Teniamoli fuori dalle terapie intensive. Usando il cervello”. E alla luce della curva epidemiologica non ancora appiattita, il governo ha deciso di prorogare lo Stato di Emergenza, l’insieme di misure atte appunto a contenere l’emergenza covid, portandolo dal 31 luglio fino al 31 ottobre. Polemiche nell’opposizione a cui Conte ha replicato così in Aula: “Nessuno – parole riportate da Tpi in data 28 luglio – dovrebbe imputare al governo la volontà di prorogare lo stato di emergenza per alimentare paure e allarmismi. Si può essere in disaccordo, ma ci darete atto che il governo ha sempre agito nella piena trasparenza fin dall’inizio della pandemia. Se ci viene riconosciuto anche all’estero di aver superato con efficacia la crisi, è perché questo governo ha seguito un metodo. Quello della precauzione, della trasparenza e della proporzionalità delle misure”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO DELLA SALUTE DEL 28 LUGLIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA