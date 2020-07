Bollettino coronavirus Ministero della Salute/ Dati 31 luglio, 3 morti in 24 ore

Per la serata di oggi, venerdì 31 luglio, è atteso il nuovo bollettino sull’epidemia di coronavirus in Italia, emesso come di consueto dal Ministero della Salute. Attorno alle ore 17:00 scopriremo così come è evoluta la curva epidemiologica nel Belpaese, a partire dai nuovi contagi e dalla vittime, i dati senza dubbio più significativi. Quella di ieri è stata una giornata negativa, visto che i contagi totali registrati sono stati 386, dato più alto dallo scorso 5 giugno. E’ anche vero, però, che il numero è caratterizzato da più di un centinaio di infetti scoperti in un centro di accoglienza di Treviso, di conseguenza risulta in parte “falsato”. In totale le persone che hanno contratto il covid-19 dallo scorso 21 febbraio, data di inizio della pandemia, sono state 247.158, mentre le vittime, a causa dei tre decessi delle scorse 24 ore, sono salite in totale a 35.132. Boom di guariti nelle ultime, 24 ore, ben 738, per un computo aggiornato pari a 199.796 dallo scoppio dell’emergenza.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO DELLA SALUTE, CTS “SERVE MASSIMA ATTENZIONE”

Nei reparti di terapia intensiva del paese troviamo al momento 47 persone, meno 9 rispetto alla precedente comunicazione, e altro dato molto positivo. Sono invece 748 le persone ricoverate con i sintomi (+17), mentre quelle in isolamento domiciliare sono 11.435, dato diminuiti di ben 412 unità rispetto a mercoledì. Il Comitato Tecnico Scientifico, alla luce dei numerosi contagi di ieri, ha espresso un po’ di preoccupazione, spiegando che i dati degli ultimi giorni “destano preoccupazione e richiedono la massima attenzione da parte di tutti”. Resta il fatto che il sistema sanitario nazionale e quello per individuare i nuovi focolai “stanno funzionando bene e per il momento non ci sono criticità”, anche se “il trend dei contagi è in crescita ed esiste il rischio che la situazione possa sfuggire di mano, come avvenuto già in altri paesi europei ed extraeuropei”. Il Cts ha quindi invitato alla “massima attenzione”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO DELLA SALUTE 30 LUGLIO





