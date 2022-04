Bollettino coronavirus Ministero Salute 1 aprile/ -211 ricoveri, positività 15%

Scopriamo insieme il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, 1 aprile 2022. Quella odierna è una data quasi storica visto che dopo più di due anni è terminato lo stato di emergenza per il covid in Italia. Ciò non significa che comunque la pandemia sia finita, e a conferma di ciò anche i numeri del contagio degli scorsi giorni, a cominciare da quelli del bollettino di ieri, quando i nuovi casi emersi sono stati in totale 73.195 su 486.813 tamponi analizzati, sia molecolari quanto antigenici rapidi.

Il tasso di positività si mantiene su livelli alti, ieri pari al 15 per cento, così come il numero dei morti, che non accenna a diminuire, e che ieri ha registrato altre 159 vittime da covid, per un totale dal 20 febbraio di due anni fa pari a 159.383 decessi. Negli ospedali, invece, continua a registrarsi una situazione altalenante, e ad oggi troviamo 468 pazienti ricoverati in terapia intensiva, dato in calo di 13 unità, e altre 9.898 in area medica, per una decrescita invece di 198 pazienti. Infine, per quanto riguarda il bollettino di ieri della regione Lombardia, il dato dei contagi segnava quota 9.141.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 1 APRILE: IL COMMENTO DI COSTA

E a proposito della fine dello stato di emergenza, ieri è uscito allo scoperto il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, che ha ribadito per l’ennesima volta che la chiusura di tale “situazione” non significhi un liberi tutti e che la pandemia di covid sia finita. “Oggi (ieri ndr) finisce lo stato di emergenza Covid – le parole di Andrea Costa ai microfoni dei colleghi di Fanpage – un traguardo significativo che però non deve farci abbassare la guardia”.

Poi Andrea Costa ha aggiunto: “Dobbiamo dire con estrema chiarezza che la fine dello stato d’emergenza non significa la fine della pandemia i dati ogni giorno lo mettono in evidenza. Si sceglie di passare da una gestione straordinaria a una gestione ordinaria della pandemia di Covid, ma dobbiamo sempre farci i conti”. Dopo due anni “di restrizioni e libertà compresse” e dopo che “gli italiani hanno dimostrato una grande responsabilità per quanto riguarda l’adesione alla campagna vaccinale”, ora “è giusto dare dei messaggi e delle prospettive positive”.

