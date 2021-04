Bollettino coronavirus Ministero Salute 1 aprile/ Calo dei ricoverati, -57

E’ l’1 aprile 2021 e anche oggi, dopo le ore 17:00, scopriremo il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report completo di tutti i dati aggiornati in merito a contagi, morti e situazione negli ospedali. Prima di scoprire gli ultimi aggiornamenti, diamo una ripassata alla comunicazione di ieri, quando sono stati 23.904 i nuovi casi scoperti, con l’aggiunta di 467 morti. I tamponi processati fra molecolari e antigenici sono stati in totale 351.221, il che significa che il tasso di positività è stato del 6.8%, in crescita rispetto al 5.3 di martedì.

Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, invece, iniziano a vedersi i primi segnali di lieve miglioramento, visto che per il secondo giorno consecutivo è calato il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, ad oggi 3.710, -6 rispetto alle 24 ore precedenti. Giù anche il numero di unità ricoverate nei reparti di degenza ordinaria, dove troviamo 29.180 pazienti con il covid (-51). A livello di regioni, infine, è sempre la Lombardia quella che ha fatto registrare più casi, leggasi 3.943 (qui il report completo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 1 APRILE SALVINI E IL NUOVO DECRETO COVID

Intanto è ormai pronto il nuovo decreto covid, quello che entrerà in vigore dal prossimo 7 aprile, subito dopo le festività di Pasqua, e che andrà avanti fino al 30, forse l’ultimo periodo di grandi restrizioni per l’Italia. Matteo Salvini, leader della Lega, ha commentato con un pizzico di ‘polemica’ le nuove misure: “Noi ci appelliamo alla scienza, noi ci fidiamo dei medici italiani. Se i dati scientifici classificheranno una Regione come ancora a rischio, cioè rossa, si manterranno le chiusure. Se invece i dati scientifici classificheranno una regione come più sicura, cioè gialla o bianca, si comincerà a riaprire. Semplice. Non si possono rinchiudere fino a maggio 60 milioni di persone, e migliaia di attività economiche, sportive o culturali, per scelta politica, non medica o scientifica, del ministro Speranza. La nostra lealtà al presidente Draghi ci impone di lavorare insieme per risolvere i problemi, ma anche di avere il coraggio di sottolineare e correggere quello che non va. Dopo Pasqua, il ritorno alla vita e al lavoro nelle zone sicure sarà realtà”.

