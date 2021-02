Bollettino coronavirus Ministero Salute 1 febbraio/ Si va verso quota 89mila morti

Andiamo a vedere come ogni giorno il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, quello di oggi, lunedì 1 febbraio. I dati sono attesi nella serata, fra le ore 17:00 e 18:00, quando scopriremo come è evoluta la curva epidemiologica in Italia, a cominciare dai nuovi contagi, le vittime e la situazione negli ospedali. Prima di analizzare il nuovo bollettino coronavirus, rivediamo brevemente i numeri di ieri, quando sono stati scoperti 11.252 nuovi contagi con l’aggiunta di 237 vittime, un numero “basso” rispetto al trend degli scorsi giorni, assestatosi fra i 400 e i 500 morti giornalieri.

Le vittime da quando è iniziata l’emergenza, lo scorso 21 febbraio, sono salite a quota 88.516, mentre gli infetti totali sono stati 2.553.032. Salgono invece a 2.010.548 i guariti (+20.396 nelle ultime 24 ore), mentre le persone che al momento hanno il covid sono 453.968, numero diminuiti di 9.384 unità. La regione Lombardia è stata quella che ha fatto registrare più casi, 1.438, seguita dalla Campania a 1.401 con l’Emilia Romagna a 1.277.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 1 FEBBRAIO, IL MONITO DI MIOZZO

Numeri positivi quelli delle ultime due settimane, che hanno indotto il ministero a colorare quasi tutta l’Italia di giallo, ma le scene vistesi nel fine settimane stanno facendo preoccupare e non poco. Troppi assembramenti con il rischio che i contagi schizzino nuovamente alle stelle, come spiegato dal coordinatore del Cts, Miozzo, intervistato ieri dall’Adnkronos: “Penso che queste immagini siano comprensibili ma non accettabili. Comprensibili perché dopo settimane e mesi di restrizioni c’è un grande desiderio di normalità ma inaccettabili perché il virus è tra noi, non siamo fuori dall’emergenza. Ci sono paesi intorno a noi che sono in condizioni peggiori”. A Milano, ma anche a Roma, Napoli e Bologna, troppe persone in giro, grazie anche ad una giornata di clima gradevole. C’è comunque da dire che chi esce di casa non compie nessun reato se rispetta le distanze e indossa le mascherine.

