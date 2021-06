Bollettino coronavirus Ministero Salute 1 giugno/ Solo 1.000 pazienti nelle T.I.

E’ tempo di aggiornate tutti gli indicatori riguardanti la pandemia di covid in Italia con il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, martedì 1 giugno 2021. I nuovi dati verranno comunicato attorno alle ore 17:00 di questa sera, nel frattempo possiamo rivedere il bollettino comunicato ieri, quando i numeri sono stati ancora in ribasso. In totale sono emersi 1.820 nuovi casi di positività a fronte però di soli 86.977 tamponi processati. Come da copione il lunedì i numeri risultano essere molto bassi e anche per questo tende a crescere il tasso di positività, ieri a 2.09%, in salita rispetto all’1.79% di domenica.

Torna a crescere anche il numero delle vittime, altre 82 contro le 44 di domenica, per un totale di decessi da covid dal 20 febbraio 2020 ad oggi pari a 126.128. Continua invece il calo dei ricoverati, a cominciare dalle terapie intensive, 1.033 in totale (-28), arrivando fino ai reparti di degenza ordinaria, totale 6.482 (-109). Infine a livello regionale, la Campania è stata quella a comunicare più contagi, ieri 284, mentre la Lombardia solo 132 (qui il report completo di ieri).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 1 GIUGNO, LE PAROLE DI SILERI

Nella giornata di ieri è uscito allo scoperto il vice ministro della salute, Pierpaolo Sileri, che intervistato dal Corriere della Sera ha parlato del lento calo dei decessi da covid, sottolineando: “Quello delle vittime è sempre l’ultimo dato in discesa e si mantiene alto anche quando la situazione è in deciso miglioramento. Fino a tre settimane fa la circolazione del virus era ancora sostenuta e sopra i 70 anni non c’era una copertura vaccinale soddisfacente. Ci aspettiamo che nel giro di 2-3 settimane le vittime diminuiranno in modo ancora più sensibile. I più fragili sopra gli 80 anni e i 70 sono stati protetti”.

Il sottosegretario si è soffermato anche sulla campagna di vaccinazione, specificando: “Negli ultimi giorni c’è stata un’accelerazione impressionante. In due settimane gli italiani che hanno ricevuto la prima dose sono passati da 18 a 23 milioni, da 8 a 12 milioni i totalmente immunizzati. L’adesione degli ultra 60enni purtroppo va a rilento. Bisogna cercarli, convincerli, raggiungerli. La strategia del vaccino sotto casa può essere vincente”.

