Bollettino coronavirus Ministero Salute 1 marzo/ -36 ricoveri, positività 9%

E’ giunto il momento di scoprire il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, martedì 1 marzo 2022, primo giorno del nuovo mese. Prosegue costante il miglioramento della situazione pandemica, e a partire da oggi verranno meno alcune restrizioni, a cominciare dall’obbligo di quarantena per i viaggiatori che entrano in Italia provenienti dall’Unione Europea, e la capienza degli stadi ridotta, che tornerà al 75 per cento. Merito di numeri positivi così come confermato anche dal bollettino di ieri, con i nuovi contagi emersi sono stati in totale 17.981 a fronte di 198.513 test antigenici rapidi e molecolari processati.

Il tasso di positività è stato pari al 9 per cento, mentre il numero di morti da covid resta ancora purtroppo alto, ieri altre 207 vittime per un totale da inizio pandemia pari a 154.767 decessi. Continuano comunque a liberarsi gli ospedali italiani, e ad oggi troviamo 714 pazienti gravi, quelli in terapia intensiva, e altri 10.851 in area medica, per un doppio calo rispettivamente di 19 e 17 unità. Infine, per quanto riguarda la regione Lombardia, il bollettino di ieri ha comunicato altri 1.388 contagi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 1 MARZO: IL COMMENTO DI BURIONI

I numeri in Italia stanno migliorando sempre di più, complice una campagna di vaccinazione di massa gestita in maniera impeccabile da parte del generale Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza covid. E proprio all’alto esponente militare ha rivolto il proprio pensiero il professor Roberto Burioni, virologo e docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Attraverso la propria pagina Twitter il noto esponente della comunità medico-scientifica internazionale ha scritto: “con allenatore il generale Figliuolo, tra i grandi Paesi siamo i primi anche nel campionato europeo delle vaccinazioni”.

A corredo delle sue parole, un grafico elaborato da Agenas sulle percentuali di vaccinazioni nei paesi dell’Unione Europea, e che mostra come l’Italia sia al terzo posto assoluto, dietro solo a Portogallo e Malta. “E come terza dose ci giochiamo i Mondiali con la Corea del Sud”, aggiunge Burioni postando un altro grafico, inerente questa volta il portale Our World In Data.



