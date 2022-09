Bollettino coronavirus Ministero Salute 1 settembre/ -349 ricoveri, positività 13%

E’ il primo giorno del mese, l’1 settembre, e anche nella giornata di oggi verrà comunicato come sempre il bollettino coronavirus del ministero della salute aggiornato. L’attesa terminerà attorno alle ore 16:00 di questo pomeriggio quando appunto il dicastero preposto renderà pubblico il nuovo report attraverso cui scopriremo i nuovi casi giornalieri, quindi gli ospedalizzati e i morti per covid. Nel frattempo rivediamo brevemente il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, mercoledì 31 agosto, quando i nuovi contagiati sono stati in totale 21.817 su 167.495 tamponi analizzati, per un tasso di positività del 13 per cento.

Il numero di vittime da covid, invece, è stato pari a 90 con un computo aggiornato, tenendo conto dei decessi dal 20 febbraio 2020, pari a 175.595 morti in totale. Passiamo quindi ad analizzare il numero di ospedalizzati, a cominciare da quelli in terapia intensiva, pari a 213, 13 in meno rispetto al totale di ieri, mentre in area medica il totale segna quota 5.091, 336 in meno. Infine il consueto sguardo alla regione Lombardia, dove ieri i contagiati, come da bollettino, sono stati 3.137.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 1 SETTEMBRE: LA “PROTESTA” DELLA SIMA

In attesa del bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, si avvicina inesorabile la riapertura delle scuole. A riguardo è uscita allo scoperto la Sima, Società Italiana di Medicina Ambientale, commentando il vademecum del Ministero dell’Istruzione diffuso in queste ore: “In tema di scuole e Covid – si legge sull’edizione online di SkyTg24 – è un vero e proprio caos in Italia, con la responsabilità della gestione dei contagi scaricata sulle spalle di presidi e personale scolastico”.

E ancora: “Le nuove indicazioni fornite dal Ministero non sembrano adatte a gestire correttamente l’emergenza Covid all’interno delle aule scolastiche – spiega il presidente Alessandro Miani – E’ consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità, ma non si capisce chi deve stabilire i sintomi e sulla base di quale parametri. Viene poi lasciata alla totale discrezionalità dei singoli l’adozione di strumenti di protezione, e dovranno essere presidi e personale scolastico, che non hanno alcuna competenza medica, a capire se una sintomatologia sia o meno compatibile con il Covid, e adottare le misure del caso”.











