BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 10 DICEMBRE/ Ministero Salute: +20.497 casi e 118 morti

Il tasso di positività al Covid crolla al 2,9 per cento con il bollettino di oggi, venerdì 10 dicembre 2021, diffuso dal Ministero della Salute. Un calo dell’1,1% legato al fatto che sono stati registrati 20.497 contagiati su 716.287 tamponi. In salita il numero dei morti: sono 118 i deceduti segnalati nelle ultime 24 ore, quindi il totale sale a quota 134.669. Invece i casi certificati dall’inizio della pandemia Covid sono 4.955.026. In salita anche il numero dei guariti: 11.777 l’aumento registrato dal bollettino odierno, in totale 4.787.453. Quindi, le persone attualmente positive al coronavirus in Italia sono 263.148, di cui 255.849 in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda la pressione sul sistema ospedaliero italiano, le persone ricoverate con sintomi in aree mediche Covid sono 6.483 (+150), mentre i malati ricoverati in terapia intensiva sono 816, con 76 ingressi giornalieri e un saldo tra questi e le uscite di +5. Per quanto riguarda la ripartizione dei casi per regione, si registrano 3.993 casi in Veneto, 3.474 in Lombardia, 1.871 nel Lazio, 1.791 in Piemonte, 1.665 in Campania e 1.661 in Emilia Romagna, con la Sicilia a 1.143 casi per completare il quadro delle regioni sopra i mille contagi oggi. (agg. di Silvana Palazzo)

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 10 DICEMBRE

E’ giunto il momento di scoprire, come ogni mattina, il bollettino coronavirus odierno, in questo caso di oggi, venerdì 10 dicembre 2021. Continuano a crescere i contagi in Italia e nelle ultime ore si stanno toccando livelli record, o per lo meno, che non si vedevano dalla scorsa primavera, in piena terza ondata. Il trend negativo è stato confermato anche dal bollettino di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 12.527 su 318.828 tamponi processati, come sempre sia molecolari quanto antigenici.

Il tasso di positività si conferma in crescita, ieri pari al 4 per cento, mentre, il numero più triste, quello dei decessi da covid, ieri ha segnato quota 79, per un totale da inizio pandemia, dal 20 febbraio 2020, pari a 134.551. Negli ospedali continuano a crescere intanto i pazienti, e ad oggi vi sono 811 ricoverati in terapia intensiva e altri 6.333 in area medica, doppio dato cresciuto rispettivamente di 20 e 234. Infine, per quanto riguarda la regione Lombardia, vengono segnalati altri 1.486 contagi, come da bollettino ufficiale di ieri.

CORONAVIRUS ITALIA: IL COMMENTO DI ANDREA COSTA

I contagi sono quindi ancora in aumento, così come si evince dall’ultimo bollettino coronavirus, ma nelle prossime settimane non sono previste altre chiusure. Lo ha ribadito nella giornata di ieri il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, parlando con il programma di Rai Tre, Agorà (qui l’intervista completa): “Abbiamo cercato di anticipare gli scenari nel nostro Paese – ha spiegato – l’introduzione anticipata del Super Green pass è stata fatta per prevenire scenari peggiori, qualora ci dovesse essere un cambio di colore in alcune regioni. Ma non chiuderà più niente nel nostro Paese anche se, ovviamente, ci sono alcune limitazioni per i non vaccinati”.

Costa ha parlato anche delle vaccinazioni, che negli ultimi giorni sono tornate a crescere in maniera importante: “Credo la macchina abbia mostrato in questi giorni che in grado di somministrare un numero importante di vaccini. L’altro ieri abbiamo superato nuovamente le 500.000 somministrazioni giornaliere, dato che ci eravamo posti come obiettivo a inizio campagna campagna vaccinale. Per quanto riguarda le scorte – ha aggiunto – non abbiamo difficoltà per approvvigionamento sia di Moderna che di Pfizer, quindi le Regioni sono in condizione di procedere velocemente”.

