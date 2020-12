Bollettino coronavirus Ministero Salute 10 dicembre/ Rapporto test-positivi al 10.8%

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri conferma il trend positivo dell’epidemia in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati “solamente” 12.756 nuovi contagi su un totale di 118.475 tamponi processati. E’ leggermente aumentato il tasso di positività, ieri al 10.8% contro il 10 netto di 48 ore fa, ma sono diminuite in maniera significative le vittime, 499 mercoledì contro le 634 di martedì. Conferma del trend positivo anche dalla situazione ospedaliera, dove nelle scorse 24 ore è calato di 25 unità il numero di posti letto occupati in terapia intensiva (totale ancora sopra i 3.000, precisamente 3.320), mentre negli altri reparti troviamo 29.653 pazienti con sintomi covid. Fra le regioni con più infetti continua a spiccare il Veneto, in testa a quota 2.427 nuovi casi segnalati, con Campania a 1.361 e Lazio a 1.297. Bene la Lombardia, che si conferma regione in netta decrescita rispetto a pochi giorni fa, con 1.233 nuovi contagiati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, PREGLIASCO: “FELICE CON 5-10 MILA CASI AL DÌ”

In attesa del bollettino coronavirus del ministero della salute, l’Italia deve iniziare a prepararsi ad una terza ondata. Lo ripetono da giorni gli esperti fra cui Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università degli Studi di Milano, che in collegamento con il programma di Rai 3, Agorà, ha confessato ieri: “Questo virus continua nella sua azione, cerca tutti i soggetti suscettibili, lui vuole diffondersi alla grande. Al di là di alcune variazioni genetiche che ha avuto è sostanzialmente ancora uguale a quello del primo momento e noi dobbiamo ad oggi continuare in questa opera di contenimento. Ci stiamo rendendo conto che questa è una maratona, non uno sprint”. Sull’andamento della curva dei nuovi casi: “Sarei veramente felice se fossero almeno 5-10 mila per poter prevedere di nuovo il tracciamento e l’individuazione di quei focolai che ora si perdono”. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 9 DICEMBRE





