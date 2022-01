Bollettino coronavirus Ministero Salute 10 gennaio/ Positività in calo, 15.6%

E’ lunedì 10 gennaio 2022, ed è tempo di aggiornare la situazione covid in Italia con il bollettino coronavirus del ministero della salute. Come sempre dopo le 17:00 di stasera, scopriremo come è evoluta la curva dei contagi, nella speranza che si intravedano i primi segnali di cedimento di questa devastante quarta ondata. Nel frattempo diamo uno sguardo al bollettino di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 155.659 su 993.201 tamponi analizzati, sia molecolari quanto test antigenici rapidi.

Il tasso di positività, l’incidenza dei contagiati sui test, è stato pari al 15.6 per cento, mentre il numero di decessi da covid ieri è stato di 157, per un totale da inizio pandemia, il 20 febbraio di due anni fa, pari a 139.038. Cresce intanto la pressione sugli ospedali, e nelle terapie intensive dei nosocomi italiani troviamo ad oggi 1.595 persone, dato in crescita rispetto alla precedente comunicazione di 38 unità. In aumento anche i ricoveri in area medica, ad oggi a quota 15.647, +717. Infine il consueto sguardo veloce alla Lombardia, dove ieri sono emersi altri 36.858 contagi (qui il bollettino dedicato).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 10 GENNAIO: IL COMMENTO DI MALAGO’

E dal prossimo weekend, a causa dei contagi in forte rialzo, la Serie A tornerà a vedere i propri stadi svuotarsi, visto che entrerà in vigore il nuovo decreto che comporterà una riduzione della capienza degli impianti a 5.000 spettatori con green pass, mascherine e distanziamento. A riguardo ne ha parlato a Sky Sport il numero uno del Coni, il Comitato olimpico italiano, Giovanni Malagò: “La Lega calcio ha fatto bene a scegliere per la riduzione della capienza degli stadi – le sue parole – perché era elevato il rischio che il governo facesse calare dall’alto la sua decisione”.

Poi Malagò ha proseguito: “La federazione medico sportiva insieme al coni sta predisponendo un nuovo protocollo, poi chi organizza i campionati ha il diritto- dovere di prendere decisioni”. Infine, sui diversi interventi da parte di Asl e Tar nei confronti del covid in Serie A, Malagò ha sottolineato che così “si perde di credibilità”.



