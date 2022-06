Bollettino coronavirus Ministero Salute 10 giugno/ Positività 12.9%, -64 ricoveri

Anche oggi andremo ad analizzare come ogni giorno da due anni e mezzo a questa parte, il nuovo bollettino coronavirus del ministero della saluta, il report sull’andamento del covid aggiornato ad oggi, venerdì 10 giugno 2022. Quando stiamo per entrare nel vivo della bella stagione, il coronavirus sta continuando a registrare segnali di cedimento, e anche il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri lo ha confermato. I nuovi contagi emersi sono stati infatti 23.042 su 179.127 tamponi analizzati, per un tasso di positività, l’incidenza degli infetti sul totale dei test, pari al 12.9 per cento.

Negli ospedali, invece, continuano a liberarsi i posti letto e ad oggi troviamo 197 persone ricoverate in terapia intensiva, dato in diminuzione di 2 unità rispetto alla precedente comunicazione, e altre 4.234 in degenza ordinaria, numero che invece è variato di -62. Il dato più drammatico, quello che non accenna ad azzerarsi, resta quello dei morti da coronavirus, che ieri sono stati altri 84 per un totale da inizio pandemia, il 20 febbraio di due anni fa, pari a 167.253: numero davvero drammatico. Infine uno sguardo alla Lombardia, che come da bollettino ieri ha comunicato 3.273 nuovi casi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 10 GIUGNO: LE PAROLE DI SILERI

Ed è tornato a parlare di covid nella giornata di ieri il sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri. Ai microfoni di Buongiorno di SkyTg24, l’esponente del Movimento 5 stelle ha parlato della prossima estate che tornerà ad essere libera da restrizioni dopo due anni di covid: “In estate quando ci sarà il ‘liberi tutti’ ci sarà anche una maggior circolazione del virus, vuoi per l’arrivo dall’estero di tanti turisti in Italia e maggiori affollamenti. Ma questa circolazione del virus non credo che determinerà grossi problemi. Siamo gran parte vaccinati, le terapie intensive si stanno svuotando”.

In ogni caso Sileri non nasconde che ci possano essere dei rischi: “Ma qual è il rischio? E’ che se disgraziatamente questa nuova variante dovesse contagiare di più ed essere più patogena, ci troveremo magari ad un sovraccarico in alcune aree del Paese e questo rallenterebbe i numeri rimasti indietro del non-Covid. Oggi dobbiamo recuperare i pazienti che hanno necessità di interventi per altre patologie e sono rimasti indietro”.











