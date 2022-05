Bollettino coronavirus Ministero Salute 10 maggio/ Positività 13.5%, +87 ricoveri

La pandemia di covid in Italia procede senza registrate picchi allarmanti, pur mantenendosi su numeri medio/alti. Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, martedì 10 maggio 2022, confermerà quasi senza dubbio questo trend, e come sempre l’appuntamento sarà a questo pomeriggio, quando il nuovo report ufficiale verrà comunicato. Nell’attesa andiamo a rivedere il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, che come ogni lunedì ha mostrato dei numeri più bassi rispetto al resto della settimana, complice i minori tamponi processati solitamente nei weekend dai vari laboratori.

E così che il numero di contagi totali è stato pari a 17.155 a fronte di 126.559 test anti covid elaborati, per un tasso di positività che è stato pari al 13.5 per cento. Negli ospedali italiani la situazione rimane tutto sommato tranquilla visto che ad oggi vi sono 363 italiani ricoverati in terapia intensiva, dato in crescita di 7 pazienti, e altri 8.735 invece in area non critica, per una crescita pari a 80 allettati. Per quanto riguarda il dato storicamente più triste, quello relativo alle morti da covid, ieri altre 84, per un totale da inizio pandemia pari a 164.573 decessi. Infine, in merito alla regione Lombardia, il bollettino di ieri ha comunicato altri 2.351 casi di positività.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 10 MAGGIO: LE PAROLE DEL PROF. CARUSO

Ed è tornato allo scoperto nella giornata di ieri Arnaldo Caruso, autorevole camice bianco nonché presidente dei virologi italiani, secondo cui sarebbe necessario mantenere l’obbligo di vaccinazione contro il covid per il personale sanitario anche durante il prossimo autunno. Interpellato dai microfoni dell’AdnKronos, ha spiegato: “Direi che l’obbligo per i sanitari va mantenuto, perché è importante che gli operatori svolgano un’azione di diagnosi e cura negli interessi del paziente e quindi si proteggano per proteggere i più fragili”.

Poi Caruso ha aggiunto e concluso, ribadendo la propria tesi: “Dobbiamo far sì che i sanitari capiscano quanto il vaccino sia cruciale non tanto per loro, quanto appunto per i loro assistiti più vulnerabili. Questo è un dovere di tutti noi, ma sappiamo che purtroppo questo dovere non è sentito da tutti e dunque probabilmente l’obbligo sarà necessario”.











