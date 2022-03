Bollettino coronavirus Ministero Salute 10 marzo/ -230 ricoveri, positività 11.2%

Scopriamo il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, giovedì 10 marzo 2022. I casi continuano a decrescere in Italia, e la nostra penisola si appresta quindi a vivere mesi di relativa tranquillità, a meno di colpi di scena che comunque non sono da escludere visto che il covid, in questi due anni, si è dimostrato spesso e volentieri imprevedibile. La cosa certa, in attesa di novità, è che la quarta ondata sembrerebbe essere ormai un lontano ricordo, così come confermato anche dal bollettino di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 48.483 su 433.961 tamponi analizzati fra antigenici molecolari e rapidi.

Il tasso di positività si assesta attorno all’undici per cento, precisamente pari all’11.2% mentre il numero di morti da covid ieri è stato ancora pesante, altri 156 decessi per un totale da inizio pandemia, il 20 febbraio di due anni fa, pari a 156.357 decessi. Negli ospedali al momento troviamo 563 ricoverati in terapia intensiva e altri 8.575 in area medica, il che significa che rispetto al precedente report si è verificato una diminuzione di 29 e di ben 201 pazienti. Infine i contagi della Lombardia, altri 5.583, così come comunicato dal bollettino relativo di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 10 MARZO: IL COMMENTO DI BASSETTI

Intanto nella giornata di ieri è tornato allo scoperto il professor Matteo Bassetti, che intervistato dai microfoni dell’Adnkronos ha fatto un po’ di chiarezza in merito alle sottovarianti di Omicron, a cominciare dalla nuova versione scoperta, la numero 3: “è una sottovariante di Omicron che, in studi di sequenziamento, sì è visto che ha una piccolissima parte uguale a Omicron – le parole del medico genovese – attualmente in circolazione nel nostro Paese. Dal punto di vista formale la differenza tra Omicron 1, 2 o 3 interessa solo cacciatori di virus e chi studia il sequenziamento”

Quindi il primario di malattie infettive del San Martino ha aggiunto: “Hanno effetti identici, ovvero sono varianti gemelle. Ma a livello di aggressività e di risposta ai vaccini non c’è differenza. Io continuo a sottolineare che occorre evitare l’allarmismo o il terrorismo delle varianti, ogni nuova variante è accompagnata da un certo clamore e terrorismo mediatico che in qualche modo poi viene derubricato dalla realtà. I vaccini funzionano”.



