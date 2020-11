Bollettino coronavirus Ministero Salute 10 novembre/ 542mila persone in isolamento

Scopriremo dopo le ore 17:00, attraverso il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, 10 novembre, se i numeri dell’epidemia sono ancora in calo o meno. Ieri sono stati segnalati 25.271 nuovi casi a fronte di 147.725 tamponi processati. I contagiati sono stati ben di meno rispetto a quelli comunicati domenica (32.616 su 191.144 test), ma il rapporto è rimasto stabile al 17%, indizio di come forse la curva epidemiologica si stia lentamente appiattendo. La situazione negli ospedali continua comunque ad essere critica, con 100 letti in terapia intensiva in più in 24 ore, 2.749 in tutta la penisola, per un totale di ricoveri, compresi quelli nella degenza ordinaria, pari a 27.636. In isolamento domiciliare troviamo invece 542.849 persone, mentre la regione con più casi continua ad essere la Lombardia, +4.777, seguita dalla Campania a 3.120, con il Piemonte a 2.876. Completano l’elenco delle regioni con più di 2.000 casi, la Toscana e il Veneto. Dal 21 febbraio sono 960.373 le persone che hanno contratto il virus, mentre le vittime sono più di 40mila.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, REZZA “INDICE RT DI 1.7”

“La situazione epidemiologica continua a peggiorare nel nostro Paese e si registra un RT di 1.7 – le parole del direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute Giovanni Rezza – abbiamo oltre 500 casi per 100mila abitanti e quasi tutte le Regioni italiane sono pesantemente colpite”. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha invece parlato del “downgrade” di quattro regioni, che passeranno dalla zona gialla a quella arancione a partire da domani: “Il ministro Speranza mi ha anticipato poco fa l’esito della riunione che ha stabilito il passaggio dell’Abruzzo, insieme ad altre quattro Regioni – Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana – nella zona arancione. Gli effetti del provvedimento che il ministro si appresta a firmare in serata avranno decorrenza dalla giornata di mercoledì”. Infine da segnalare il decesso per covid di Pacifico Dubbioso, 16esimo farmacista ucciso dall’infezione, come comunicato da Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi): “Si è spento oggi, a soli 52 anni, il nostro collega, sedicesimo farmacista colpito dalla COVID-19 dall’inizio della pandemia”. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 9 NOVEMBRE





