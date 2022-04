Bollettino coronavirus Ministero Salute 11 aprile/ +18 ricoveri, positività 15.1%

E’ lunedì 11 aprile 2022, e iniziamo come sempre la settimana visionando il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il consueto report con tutti gli aggiornamenti sulla pandemia di covid in Italia. La nuova comunicazione giungerà puntuale come sempre dopo le ore 17:00, e fotograferà l’andamento del covid ad oggi, quindi i nuovi contagi, gli ospedalizzati e le vittime. Il bollettino di ieri ha segnato ancora una volta una situazione positiva, visto che i nuovi casi emersi sono stati in totale 53.253 su 352.265 tamponi processati, il che significa che il tasso di positività è stato pari al 15.1 per cento.

Negli ospedali, invece, troviamo 465 pazienti ricoverati in terapia intensiva, un dato che nelle ultime 24 ore è cresciuto di 3 unità, più altri 10.038 in area medica, numero aumentato invece di 15 pazienti rispetto alla precedente comunicazione. Se la situazione ospedaliera resta tutto sommato positiva, continua ad essere alto il numero di morti da covid, visto che ieri i decessi sono stati in totale 90 per un computo aggiornato dal 20 febbraio 2020, primo giorno di pandemia, pari a 160.748 vittime. Infine il consueto sguardo alla regione Lombardia, dove ieri i contagi emersi sono stati 6.611.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 11 APRILE: PALU’ SULLA VARIANTE XE

E nella giornata di ieri è uscito allo scoperto Giorgio Palù, autorevole virologo italiano nonché numero uno dell’Aifa, l’agenzia del farmaco italiano. In questi ultimi giorni si sta parlando molto della nuova variante del covid denominata Xe, e a riguardo lo stesso Palù ha spiegato: “Non dobbiamo temere – le parole rilasciate ieri ai microfoni del Corriere della Sera, così come riportate da Skytg24.it – le ricombinazioni dei virus appartenenti a sotto-varianti dello stesso ceppo, come è il caso di quella denominata Xe”.

Secondo Palù le vere minacce potrebbero arrivare “da nuove varianti che hanno acquisito mutazioni diverse da quelle conosciute, replicandosi in individui con il sistema immunitario indebolito, come i pazienti immunodepressi. Infettandosi, queste persone ospitano per mesi il virus nel loro organismo non riuscendo a debellarlo. E’ in queste condizioni che il Sars-CoV-2 può cambiare e costituire una nuova insidia”.











