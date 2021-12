Bollettino coronavirus Ministero Salute 11 dicembre/ Si torna sopra quota 20mila casi

Siamo in attesa del bollettino coronavirus del ministero della salute della giornata di oggi, sabato 11 dicembre 2021, penultimo giorno di questa settimana. Oggi verranno ufficializzate le regioni che cambieranno colore a partire da lunedì 13 dicembre, a conferma di come la situazione covid in Italia stia lentamente ma costantemente peggiorando. Gli ospedali iniziano a riempirsi, visto l’incremento di pazienti in particolare negli ultimi sette giorni, e nel contempo le regioni stanno spingendo il piede sull’acceleratore per quanto riguarda le vaccinazioni, con numeri che sono tornati ai livelli pre-estivi.

Cosa succederà nei prossimi giorni nessuno può dirlo, nel frattempo, rivediamo brevemente il bollettino coronavirus di ieri quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 20.497 su 716.287 tamponi processati. Il tasso di positività è stato pari al 2.9%, in forte calo rispetto al 4% di mercoledì, mentre i decessi per covid sono stati ieri 118, per un totale da inizio pandemia pari a 134.669. Crescono anche i ricoverati, e al momento troviamo 816 persone in terapia intensiva, +5, e altre 6.483 in area medica, dato quest’ultimo cresciuto di 150 unità. Infine i contagi emersi in Lombardia, ieri altri 3.474, come si evince dal bollettino completo.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 11 DICEMBRE: PFIZER SU OMICRON

Contagi che si confermano in aumento quindi, ma arrivano senza dubbio buone notizie per quanto riguarda la variante Omicron, l’ultima modifica del ceppo originario, scoperta un mese fa in Sud Africa. Nella giornata di ieri, intervistato dai tedeschi dello Spiegel, è uscito allo scoperto il fondatore di BioNTech, Ugur Sahin, che rispondendo all’efficacia del suo vaccino su Omicron ha spiegato: “Nei nostri studi avevamo sviluppato cinque o sei scenari diversi. Il risultato provvisorio al quale siamo giunti è il migliore possibile, in questa situazione: tre dosi neutralizzano chiaramente il virus. Quanto duri questa protezione lo mostreranno ulteriori dati”.

Quindi il fondatore della casa farmaceutica originaria di Magonza ha aggiunto: “ci sono ancora molte questioni sconosciute, ma abbiamo un piano su come trovare delle risposte. Ci stavamo preparando già dalla primavera all’arrivo di nuove varianti”.



