Bollettino coronavirus Ministero Salute 11 febbraio/ Superata quota 150mila morti

Facciamo il punto sulla pandemia di covid in Italia analizzando il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, venerdì 11 febbraio. Come ogni quinto giorno della settimana sarà giornata di “verdetti” in quanto capiremo quali saranno le regioni che cambieranno colore a partire da lunedì prossimo, e a riguardo non dovrebbero comunque esservi particolari sorprese. Nell’attesa rivediamo il bollettino di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 75.861 su 683.715 tamponi processati fra antigenici e molecolari.

Il tasso di positività si conferma al ribasso, ieri pari al 11.1 per cento, mentre, per quanto riguarda le vittime da covid, anche ieri si sono confermati numeri troppo alti, visto che i decessi sono stati 325 per un totale dal 20 febbraio 2020 pari a 150.221. Negli ospedali la situazione sta invece migliorando giorno per giorno, e in terapia intensiva al momento troviamo 1.322 ricoverati, per una diminuzione di 28 ricoveri, mentre in area medica la decrescita è stata di 578, per un totale di 17,354. Infine il consueto sguardo alla regione Lombardia dove i casi sono stati 8.395, così come da bollettino di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 11 FEBBRAIO: IL COMMENTO DI COSTA

L’Italia sembra quindi volgere verso un periodo di tranquillità, così come ha fatto chiaramente capire nella giornata di ieri il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, parlando durante la trasmissione Agorà su Rai Tre: “I dati ogni giorno – ha spiegato – ci dicono che fortunatamente c’è un calo di contagi e dei ricoveri e di tutti gli indicatori. Le vaccinazioni stanno proseguendo, quindi è ragionevole pensare che lo stato d’emergenza non verrà rinnovato” dopo il 31 marzo, la data di attuale scadenza.

Quindi Costa ha aggiunto: “Abbiamo 48mln di italiani che si sono vaccinati, dobbiamo raggiungere 35mln che hanno già ricevuto dose booster, quindi circa 12 mln di concittadini devono ricevere ancora con la terza dose e, se procediamo con questo ritmo di vaccinazioni, in un mese dovremmo completare la somministrazione della terza dose. E già da marzo si può prevedere rallentamento del Green pass ad esempio nei luoghi all’aperto“.



