Bollettino Coronavirus Ministero Salute 11 febbraio/ Tasso di positività in aumento

Attorno alle 17.30 di oggi, giovedì 11 febbraio 2021, sarà la volta del tradizionale appuntamento con il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute, che svelerà l’andamento della curva epidemiologica in Italia. Prima di scoprire tutti gli aggiornamenti relativi a contagi, guariti, vittime e situazione ospedaliera, facciamo un breve riepilogo del bollettino di ieri, così da analizzare nel dettaglio la situazione.

La giornata del 10 febbraio ha registrato un lieve rialzo della curva dei contagi, con 12.956 casi di positività emersi a fronte di 310.994 tamponi processati, con un tasso di positività che è salito in 24 ore dal 3,9 al 4,2%. Purtroppo resta ancora alto il numero delle vittime, ieri 336, in diminuzione rispetto al dato emerso martedì (442). In merito alla situazione ospedaliera, restano stabili i posti in terapia intensiva, confermatisi 2.128 (-15), mentre nei reparti di degenza ordinaria troviamo al momento 19.280 pazienti, 232 in meno rispetto a due giorni fa. Le regioni che vedono superare quota 1000 nuovi contagi restano Lombardia (1.849, con però 36mila nuovi tamponi-test), Campania (1.635, con 20mila tamponi), Lazio (1.027, con 28mila test) e Puglia (1.063, con 10mila test).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE ITALIA 11 FEBBRAIO, IL CASO ALTO ADIGE

In attesa di conoscere il nuovo bollettino Coronavirus Italia di oggi, non si può non parlare del caso Alto Adige, emerso in queste ore sulle colonne della testata giornalistica “Il Dolomiti”. In particolare, in Alto Adige viene effettuato circa il triplo dei tamponi di quelli eseguiti in Trentino, con individuazione di un numero di casi tre volte superiore. Il presidente Fugatti, a tal proposito, ha asserito: “La strategia dell’Apss è diversa rispetto a Bolzano. I tamponi antigenici sin dall’inizio l’Apss li ha fatti su persone sintomatiche e non su persone asintomatiche. Questo fa sì che il numero di tamponi sia minore, perché le persone sintomatiche sono minori. Quei 1.500/2mila tamponi antigenici che noi facciamo sono su quelle persone, la gran parte, che hanno sintomi. I tamponi molecolari, invece, li facciamo per le attività di controllo soprattutto sugli ospedali, case di riposo e nelle zone a rischio contagio. Questa la strategia posta in essere sin dall’inizio e che riteniamo, vista anche la linearità della scelta, sia una strategia giusta”.

