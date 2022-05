Bollettino coronavirus Ministero Salute 11 maggio/ Positività 15.1%, -161 ricoveri

E’ tutto pronto per il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, mercoledì 11 maggio 2022. Il nuovo report fotograferà come ogni giorno la situazione covid nel nostro Paese, a cominciare dai nuovi contagiati, che continuano a mantenersi su numeri piuttosto alti. La conferma si è avuta dal bollettino di ieri, quando i nuovi casi di positività emersi sono stati in totale 56.015 a fronte di 371.221 tamponi analizzati, sia molecolari quanto antigenici rapidi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 10 MAGGIO/ +34 morti, -10 ricoverati

Il tasso di positività è stato invece pari al 15.1 per cento, confermandosi al di sopra della soglia “psicologica” del 10, mentre, in merito al numero di vittime, anche ieri sono state moltissime, leggasi altri 158 decessi per covid per un totale da inizio pandemia pari a 164.731 morti per coronavirus. Diamo anche il consueto sguardo agli ospedalizzati, a cominciare dalle terapie intensive, dove troviamo attualmente 358 ricoverati, dato in calo di 5 unità, e altre 8.579 in area medica, per una decrescita di 156 pazienti. Infine, in merito alla regione Lombardia, il bollettino di ieri segnalava 9.481 contagiati.

CORONAVIRUS ITALIA BOLLETTINO SALUTE 10 MAGGIO/ 158 morti, 56015 casi, -156 ricoveri

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 11 MAGGIO: IL COMMENTO DI BRUSAFERRO

E a proposito di covid, nella giornata di ieri è tornato a parlare il professor Silvio Brusaferro stimato presidente dell’Istituto superiore di sanità, l’Iss. In occasione del suo intervento al convengo ‘Dalla pandemia al Pnrr: come comunicare la salute ai cittadini’, così come si legge sul sito di SkyTg24, Brusaferro ha sottolineato l’importanza della comunicazione in ambito pandemia: “La comunicazione è un elemento critico ma essenziale e deve fare parte dei nostri sistemi nella risposta alle pandemie ma anche per rafforzare il nostro Ssn nei prossimi anni. Non bisogna forzare i tempi rispetto all’avere la solidità dei dati ed è importante avere dei professionisti che traducono il linguaggio scientifico perché bisogna creare un ponte tra scienza e informazione”. Il numero uno dell’Iss ha poi concluso: “E’ stato fondamentale coordinare e investire sulla comunicazione durante la pandemia. I dati appena consolidati sono stati sempre resi subito disponibili e c’è stato lo sforzo degli scienziati di rendere il messaggio più chiaro possibile”.

