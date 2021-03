Bollettino coronavirus Ministero Salute 11 marzo/ 2.827 ricoveri in terapia intensiva

Anche per oggi, giovedì 11 marzo 2021, verranno aggiornati i dati relativi alla curva della pandemia covid in Italia con il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. L’appuntamento è come sempre fissato attorno alle ore 17/17:30 di questa sera, quando appunto scopriremo i nuovi morti, i casi, la situazione negli ospedali e i guariti. Il bollettino di ieri segnala una curva che sembrerebbe essersi in quale modo stabilizzata sopra i 20mila ma senza schizzare eccessivamente alle stelle. Ieri sono stati infatti comunicati 22.409 nuovi casi con un tasso di positività del 6.2%. Martedì i dati parlavano invece di 19.749 nuovi contagi con un tasso del 5.7%.

Ancora alte le vittime, ieri 332 contro le 376 di 48 ore fa, mentre in merito alla situazione ospedaliera il saldo fra entrate e uscite dalle terapie intensive è stato di +71 per un totale di posti letto occupati in rianimazione pari a 2.827. Nei reparti di degenza ordinaria, invece, l’incremento è stato più marcato, +489, per un totale di 22.882. Ancora una volta la regione con più casi è stata la Lombardia, con più di 4.000 casi (qui il report completo), ma spaventano anche la Campania a quota 3.034 con l’Emilia Romagna a 2.155.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 11 MARZO, SPERANZA: “SERVONO NUOVE MISURE”

“Servono nuove misure, nuove regole”, ha annunciato nelle scorse ore il ministro della Salute Roberto Speranza, parlando ad Accordi e Disaccordi sul Nove, alla luce del fatto che il virus “corre più velocemente con la variante inglese”. E a proposito delle nuove varianti, pesa quella inglese: “È più contagiosa del 35-40% – ha insistito Speranza – La richiesta degli scienziati è assumere misure più rigorose, dovremo valutare con attenzione i numeri e adottare misure proporzionate”. Serve quindi stringere i denti e introdurre nuove restrizioni più rigide per “evitare un ulteriore peggioramento, con l’aumento dei casi, dei decessi e della pressione sui reparti ospedalieri”.

