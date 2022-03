Bollettino coronavirus Ministero Salute 11 marzo/ Quasi 750 ricoverati in meno

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, venerdì 11 marzo 2022, è atteso nel tardo pomeriggio odierno, appuntamento fisso da ormai più di due anni a questa parte. In Italia la quarta ondata è calata di molto rispetto ad un paio di mesi fa, ma negli scorsi giorni ha subito un rallentamento, e gli addetti ai lavori stanno cercando di capire se si tratti solo di “un incidente” o meno. Oggi probabilmente avremo le risposte ricercate, visto che si terrà il consueto monitoraggio Iss, nel frattempo, rivediamo il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 54.230 su 453.341 tamponi analizzati sia antigenici quanto molecolari.

"Covid diventerà virus stagionale"/ Walensky: "Indosseremo mascherine per evitarlo"

Il tasso di positività si sta mantenendo sopra il 10 per cento, leggasi 12%, mentre il numero dei morti da covid continua ad essere molto alto, ieri altri 136 decessi per un computo aggiornato da inizio pandemia pari a 156.493. Negli ospedali, invece, vi sono 545 pazienti ricoverati in terapia intensiva, dato in calo di 18 unità, e altri 8.414 in area medica, per una decrescita più marcata di ben 724 pazienti. Infine il solito sguardo al bollettino di ieri della Lombardia, che nelle scorse oreha comunicato altri 5.813 contagiati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 10 MARZO/ +5.813 positivi, tasso positività in calo

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 11 MARZO: LOPALCO SUL RIALZO DEI CASI

La tendenza degli ultimi giorni, come detto sopra, + quella di una leggera crescita dei contagi da covid, e sono molti gli addetti ai lavori che si stanno interrogando sulla vicenda, a cominciare da Pier Luigi Lopalco, epidemiologo ed ex assessore alla Sanità della Regione Puglia, intervistato nella giornata di ieri dai microfoni del quotidiano Corriere della Sera.

Secondo Lopalco non è da escludere che la crescita dei contagi sia dovuta ad un eccessivo ‘rilassamento’: “Questo incremento va monitorato attentamente. A mio parere, è legato principalmente ad un allentamento dell’attenzione da parte delle persone. Tra fine dell’emergenza e stop alle mascherine all’aperto, sono stati dati tanti, forse troppi segnali di pericolo scampato che, automaticamente, hanno portato a livello individuale ad un abbassamento delle difese. Quindi probabilmente quello che stiamo osservando è questo: al calo dell’attenzione corrisponde un aumento delle positività al virus. E anche ad altre contingenze”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 10 MARZO/ +136 morti, -742 ricoverati

© RIPRODUZIONE RISERVATA