Bollettino coronavirus Ministero Salute 12 agosto/ Positività in calo, -234 ricoveri

Sta per concludersi un’altra settimana, è venerdì 12 agosto 2022, e anche oggi andremo ad aggiornare la situazione covid in Italia con il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Come sempre la comunicazione ufficiale dal dicastero giungerà nel pomeriggio di oggi, appuntamento attraverso cui analizzeremo i vari indicatori che ormai abbiamo imparato a conoscere, dal tasso di positività, al numero di positivi, passando per le vittime da covid. Il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri ha segnalato 28.433 nuovi contagiati, mentre i tamponi processati sono stati in totale 189.141, per un’incidenza di contagiati su test analizzati pari al 15 per cento, in discesa.

Bollettino vaccini covid oggi 12 agosto/ 2.07 milioni di quarte dosi somministrate

Negli ospedali la situazione racconta invece di 321 ricoverati in terapia intensiva, e altri 8.358 in area medica, e ciò significa che rispetto alla precedente comunicazione si è verificata una doppia variazione pari a +0 e -234 allettati. Infine uno sguardo al numero delle vittime da covid, ieri altre 130 (totale 173.701) e al dati della regione Lombardia: 3.224 nuovi contagiati come da bollettino dedicato.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 12 agosto/ -27 ricoveri, positività 13.3%

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 12 AGOSTO: IL COVID E I BIMBI

E a proposito di covid, sono interessanti le dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri da parte di Mauro Gandolfini, presidente dell’ordine dei medici di base, in merito all’infezione da covid fra i più piccoli: “La malattia colpisce un po’ tutti – ha spiegato l’esperto – a giudicare da quello che mi hanno detto i medici di medicina generale di casi di perdita dell’olfatto e del gusto ancora ce ne sono, probabilmente anche perché resiste qualche ceppo vecchio di varianti e non solo omicron”. Il pediatra Roberto Sacchetti a proposito dell’ondata che sta scemando parla di: “ondata che ha colpito i bambini degli asili nidi e delle scuole materne”.

Vaccino anti Covid negli adolescenti: è flop/ “Protezione totale dura solo 27 giorni”

E ancora: “Fermo restando che la perdita del gusto e dell’olfatto è un sintomo di difficile rilevazione nei bambini, personalmente posso dire che si tratta di un disturbo che ho sempre riscontrato pochissimo nei bambini sarà che si tratta di un problema che non è così frequente con Omicron e neppure in precedenza con la variante Delta: mi capita molto più spesso di vedere casi di febbre elevata associata a mal di gola causati da Omicron 5”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA